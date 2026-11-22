Japon dövüşçü Kyoji Horiguchi, Doha'da Kazakistanlı Asu Almabayev'i mağlup ederek bir sonraki rakibinin kim olacağını açıkladı. UFC şampiyonluk maçına aday olduğunu gizlemeyen Horiguchi, Manel Kape ve Van'a açıkça meydan okudu.

UFC'da yeni bir entrika: Ramazon Temirov ve Kyoji Horiguchi arasında olası bir dövüş...

Ayrıca okuyun · 22 Kasım UFC'da yeni bir entrika: Ramazon Temirov ve Kyoji Horiguchi arasında olası bir dövüş...

«Evet, gerçekten çok üzgünüm. Maç sıkıcı geçti ve bunun için içtenlikle özür dilerim. Bir sonraki maçımda çok daha güçlü olacağım ve karşılaşma çok daha çekişmeli geçecek. Teşekkürler» dedi Horiguchi.

Horiguchi, UFC şampiyonluğuna göz dikti

Sohbet sırasında dövüşçüye bir sonraki rakibinin kim olmasını istediği soruldu. Röportajı yapan kişi, Horiguchi'nin özür dilemesine gerek olmadığını, rakibine zarar vermeye çalışan bir dövüşçü olduğunu ve bugün galip geldiğini belirterek ona destek verdi.

Horiguchi ise bir sonraki hedefinin şampiyonluk maçı olduğunu açıkça belirtti.

«Elbette şampiyonla dövüşmek istiyorum. Bu yüzden Kape ve Van — hanginiz kazanırsanız kazanın, size meydan okuyorum!» şeklinde konuştu.

Böylece Horiguchi, Manel Kape ve Van arasındaki olası mücadelenin galibine adaylığını koymuş oldu.

Almabayev ve Horiguchi'nin UFC rekorları değişti

Bu galibiyetin ardından Kyoji Horiguchi'nin UFC organizasyonundaki rekoru 10-2 oldu. Asu Almabayev ise UFC'deki 7-2'lik derecesiyle kaldı.

Horiguchi artık şampiyonluk maçına yaklaşmayı hedefliyor. Kape ve Van'a yaptığı çağrı ise hafif sıklet kategorisindeki rekabeti daha da kızıştırdı.