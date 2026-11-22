Kyoji Horiguchi, Asu Almabayev'i mağlup etti ve UFC şampiyonuna meydan okudu
Japon dövüşçü Kyoji Horiguchi, Doha'da Kazakistanlı Asu Almabayev'i mağlup ederek bir sonraki rakibinin kim olacağını açıkladı. UFC şampiyonluk maçına aday olduğunu gizlemeyen Horiguchi, Manel Kape ve Van'a açıkça meydan okudu.
«Maç sıkıcı geçti, bunun için özür dilerim»
Doha'da düzenlenen UFC turnuvasında Kyoji Horiguchi (37-6), Asu Almabayev (24-4) ile oktagonda karşılaştı. Japon dövüşçü, Kazak rakibini yenerek organizasyondaki galibiyet sayısını 10'a çıkardı.
Maçtan sonra Horiguchi'ye, ayakta dövüşmeyi tercih etmesine rağmen Almabayev'in sürekli takedown (yere indirme) girişimlerinde bulunması soruldu.
Japon sporcu, mücadelenin izleyiciler için heyecan verici geçmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
«Evet, gerçekten çok üzgünüm. Maç sıkıcı geçti ve bunun için içtenlikle özür dilerim. Bir sonraki maçımda çok daha güçlü olacağım ve karşılaşma çok daha çekişmeli geçecek. Teşekkürler» dedi Horiguchi.
Horiguchi, UFC şampiyonluğuna göz dikti
Sohbet sırasında dövüşçüye bir sonraki rakibinin kim olmasını istediği soruldu. Röportajı yapan kişi, Horiguchi'nin özür dilemesine gerek olmadığını, rakibine zarar vermeye çalışan bir dövüşçü olduğunu ve bugün galip geldiğini belirterek ona destek verdi.
Horiguchi ise bir sonraki hedefinin şampiyonluk maçı olduğunu açıkça belirtti.
«Elbette şampiyonla dövüşmek istiyorum. Bu yüzden Kape ve Van — hanginiz kazanırsanız kazanın, size meydan okuyorum!» şeklinde konuştu.
Böylece Horiguchi, Manel Kape ve Van arasındaki olası mücadelenin galibine adaylığını koymuş oldu.
Almabayev ve Horiguchi'nin UFC rekorları değişti
Bu galibiyetin ardından Kyoji Horiguchi'nin UFC organizasyonundaki rekoru 10-2 oldu. Asu Almabayev ise UFC'deki 7-2'lik derecesiyle kaldı.
Horiguchi artık şampiyonluk maçına yaklaşmayı hedefliyor. Kape ve Van'a yaptığı çağrı ise hafif sıklet kategorisindeki rekabeti daha da kızıştırdı.
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