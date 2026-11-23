Zekeriya adındaki bir kişi, kutsal Kâbe'yi ziyaret etmek niyetiyle Fransa'dan Suudi Arabistanistikametine yaya olarak yola çıktı. Geleneksel ulaşım araçlarını kullanmak yerine, bu uzun ve meşakkatli yolculuğu kendi adımlarıyla tamamlamayı hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre Zekeriya yedi aydır yolda. Farklı bölgelerden geçerek uzun bir mesafeyi yürüyerek kat ediyor. Yolculuk boyunca fiziksel dayanıklılığın yanı sıra sabır ve kararlılık da büyük önem taşıyor.