Kâbe'yi ziyaret etmek için yedi aydır yürüyen Zekeriya sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Zekeriya adındaki bir kişi, kutsal Kâbe'yi ziyaret etmek niyetiyle Fransa'dan Suudi Arabistanistikametine yaya olarak yola çıktı. Geleneksel ulaşım araçlarını kullanmak yerine, bu uzun ve meşakkatli yolculuğu kendi adımlarıyla tamamlamayı hedefliyor.
Edinilen bilgilere göre Zekeriya yedi aydır yolda. Farklı bölgelerden geçerek uzun bir mesafeyi yürüyerek kat ediyor. Yolculuk boyunca fiziksel dayanıklılığın yanı sıra sabır ve kararlılık da büyük önem taşıyor.
Gezgin, kutsal topraklara ulaşmak için yaklaşık 20 günü daha kaldığını planlıyor. Eğer belirlenen sürede hedefine varırsa, Fransa'dan başlayan uzun yolculuğu nihayete erecek.
Günümüzde uçak veya araba ile birkaç saat ya da gün içinde katedilebilecek bir mesafeyi yürüyerek geçmek büyük bir metanet gerektiriyor. Zekeriya'nın bu kararı, onun Kâbe'yi ziyaret etme arzusuna ve amacına olan sadakatini gösteriyor.
Yolculuğunun rotası, katedilen tam mesafe ve yolda karşılaştığı zorluklar hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.
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