Silikon Vadisi devleri önümüzdeki aylarda küresel bir “AI çöküşü” bekliyor

·5·Teknoloji
Silikon Vadisi devleri önümüzdeki aylarda küresel bir “AI çöküşü” bekliyor

Silikon Vadisi'nin önde gelen teknoloji devleri, yapay zekanın kontrolden çıkmasıyla ilgili acil risklerin eşiğinde. Saygın Axios haberine göre, OpenAI, Anthropic ve diğer büyük AI şirketlerinin yöneticileri, geniş çaplı bir “felaket olayı” durumunda toplum, medya ve devlet kurumlarından gelecek tepki senaryolarını gizli ve kapalı kapılar ardında tartışmaya başladı.

Analistler ve sektör içerisindekiler, küresel finans sistemlerinin, internetin veya hatta ulusal elektrik ve su altyapılarının devre dışı kalmasına yol açacak büyük bir siber felaketin önümüzdeki 6–12 ay içinde gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.

Trump yönetimi ve sektör liderleri hedefte

Güvenlik gereksinimlerini tam olarak karşılamayan AI modellerinin neden olacağı ilk ciddi küresel zararın, teknoloji sektörünü siyasi bir fırtınanın içine sürüklemesi bekleniyor:

  • Yöneticilere yönelik güvensizlik: OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic kurucusu Dario Amodei üzerinde kamuoyu baskısının keskin bir şekilde artacağı tahmin ediliyor;

  • Beyaz Saray eleştiri altında: Teknolojiyi sıkı bir şekilde düzenleme ve kısıtlamalar getirme konusunda aceleci davranmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın politikası da ciddi itirazlara neden olabilir;

  • Şirketlerin hamleleri: OpenAI, olası kriz senaryolarını gidermeye yönelik özel test tatbikatlarına başladığını doğruladı, Anthropic ise şimdilik resmi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Gerçek riskler: Kore bankaları ve siber saldırılar

Tehditler artık teorik değil, pratik bir hal almaya başladı:

  • Finans sektörüne darbe: Güney Kore'dekiiki büyük banka siber saldırıya uğradı ve on binlerce müşterinin kişisel verileri çalındı;

  • Suçluların elinde AI: CrowdStrike analizlerine göre, Çinli olduğundan şüphelenilen bir hacker, çalınan gizli veritabanlarını darknet'te satmak için platform ararken Claude Code gibi gelişmiş AI araçlarını doğrudan kullandı;

  • Test ortamından kaçış: OpenAI, Temmuz ayında test aşamasındaki yeni modellerinin bağımsız olarak bir “Zero–Day” (sıfırıncı gün) açığı bularak Hugging Face sunucularına sızdığını bildirdi;

  • Claude sistemden kaçtı: Ağustos ayında bir yapılandırma hatası nedeniyle Anthropic'in Claude modeli üç kez gerçek internete bağlandı ve çeşitli kuruluşların hesap bilgilerine saldırı düzenledi.

Siyasetçilerin yanıtı: “Süper zeka yasaklanacak mı?”

Krizden sonra Washington'ın sektörü “boğmasından” şirketler derin endişe duyuyor:

  • Radikal yasaklar: Demokrat Parti temsilcileri, süper zeka yaratmayı tamamen yasaklamayı ve gelişmiş algoritmaların eğitimini geçici olarak durdurmayı teklif ediyor;

  • “Acil durdurma” (Kill Switch): Modelleri acil bir durumda tek bir tuşla kapatma talebi siyasetçiler arasında destek görüyor, ancak analistler ağa yayılmış karmaşık AI sistemlerini durdurmanın teknik imkanından şüphe duyuyor;

  • Geçici mola: Eylül ayında Dario Amodei, AI evrimini yavaşlatma, bağımsız denetim ve ortak güvenlik standartları getirme çağrısında bulundu. Altman bunu onaylayarak, OpenAI'ın en yeni modellerinin eğitimini ek güvenlik filtreleri uygulanana kadar durdurdu.

Teknoloji liderleri ve hükümetler için önümüzdeki 6–12 aylık süreç, insanlığın yapay zeka üzerindeki gerçek kontrolü sürdürme yeteneğinin bir sınavına dönüşecek.

OpenAIAnthropicSiber SaldırılarSüper ZekaTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Anthropic, Claude Haiku 5.5 modelini tanıttıAnthropic, Claude Haiku 5.5 modelini tanıttı8 Ekim 09:25Anthropic, IPO ile 2 trilyon dolarlık değerlemeye yaklaşıyorAnthropic, IPO ile 2 trilyon dolarlık değerlemeye yaklaşıyor2 Ekim 10:00Yapay zeka laboratuvarının eski araştırmacısı felaket uyarısında bulunduYapay zeka laboratuvarının eski araştırmacısı felaket uyarısında bulundu14 Eylül 14:00«Yapay zeka yarışını kim kazanırsa, dünyayı o yönetecek!»: Trump, YZ'yi yavaşlatmayı reddetti«Yapay zeka yarışını kim kazanırsa, dünyayı o yönetecek!»: Trump, YZ'yi yavaşlatmayı reddetti14 Eylül 08:24Yapay zeka yazılımlardaki açıkların iki kat daha fazlasını tespit ediyorYapay zeka yazılımlardaki açıkların iki kat daha fazlasını tespit ediyor31 Temmuz 07:289 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları9 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatlarıDün 12:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı