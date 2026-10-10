Silikon Vadisi'nin önde gelen teknoloji devleri, yapay zekanın kontrolden çıkmasıyla ilgili acil risklerin eşiğinde. Saygın Axios haberine göre, OpenAI, Anthropic ve diğer büyük AI şirketlerinin yöneticileri, geniş çaplı bir “felaket olayı” durumunda toplum, medya ve devlet kurumlarından gelecek tepki senaryolarını gizli ve kapalı kapılar ardında tartışmaya başladı.

Analistler ve sektör içerisindekiler, küresel finans sistemlerinin, internetin veya hatta ulusal elektrik ve su altyapılarının devre dışı kalmasına yol açacak büyük bir siber felaketin önümüzdeki 6–12 ay içinde gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.

Trump yönetimi ve sektör liderleri hedefte

Güvenlik gereksinimlerini tam olarak karşılamayan AI modellerinin neden olacağı ilk ciddi küresel zararın, teknoloji sektörünü siyasi bir fırtınanın içine sürüklemesi bekleniyor:

Yöneticilere yönelik güvensizlik: OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic kurucusu Dario Amodei üzerinde kamuoyu baskısının keskin bir şekilde artacağı tahmin ediliyor;

Beyaz Saray eleştiri altında: Teknolojiyi sıkı bir şekilde düzenleme ve kısıtlamalar getirme konusunda aceleci davranmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın politikası da ciddi itirazlara neden olabilir;

Şirketlerin hamleleri: OpenAI, olası kriz senaryolarını gidermeye yönelik özel test tatbikatlarına başladığını doğruladı, Anthropic ise şimdilik resmi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Gerçek riskler: Kore bankaları ve siber saldırılar

Tehditler artık teorik değil, pratik bir hal almaya başladı:

Finans sektörüne darbe: Güney Kore'dekiiki büyük banka siber saldırıya uğradı ve on binlerce müşterinin kişisel verileri çalındı;

Suçluların elinde AI: CrowdStrike analizlerine göre, Çinli olduğundan şüphelenilen bir hacker, çalınan gizli veritabanlarını darknet'te satmak için platform ararken Claude Code gibi gelişmiş AI araçlarını doğrudan kullandı;

Test ortamından kaçış: OpenAI, Temmuz ayında test aşamasındaki yeni modellerinin bağımsız olarak bir “Zero–Day” (sıfırıncı gün) açığı bularak Hugging Face sunucularına sızdığını bildirdi;

Claude sistemden kaçtı: Ağustos ayında bir yapılandırma hatası nedeniyle Anthropic'in Claude modeli üç kez gerçek internete bağlandı ve çeşitli kuruluşların hesap bilgilerine saldırı düzenledi.

Siyasetçilerin yanıtı: “Süper zeka yasaklanacak mı?”

Krizden sonra Washington'ın sektörü “boğmasından” şirketler derin endişe duyuyor:

Radikal yasaklar: Demokrat Parti temsilcileri, süper zeka yaratmayı tamamen yasaklamayı ve gelişmiş algoritmaların eğitimini geçici olarak durdurmayı teklif ediyor;

“Acil durdurma” (Kill Switch): Modelleri acil bir durumda tek bir tuşla kapatma talebi siyasetçiler arasında destek görüyor, ancak analistler ağa yayılmış karmaşık AI sistemlerini durdurmanın teknik imkanından şüphe duyuyor;

Geçici mola: Eylül ayında Dario Amodei, AI evrimini yavaşlatma, bağımsız denetim ve ortak güvenlik standartları getirme çağrısında bulundu. Altman bunu onaylayarak, OpenAI'ın en yeni modellerinin eğitimini ek güvenlik filtreleri uygulanana kadar durdurdu.

Teknoloji liderleri ve hükümetler için önümüzdeki 6–12 aylık süreç, insanlığın yapay zeka üzerindeki gerçek kontrolü sürdürme yeteneğinin bir sınavına dönüşecek.