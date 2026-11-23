Dünya satranç tacı için mücadeleye saatler kaldı. Javohir Sindarov ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju, Cenevre'deki basın toplantısında yaklaşan maç, hazırlıklar, rakibin güçlü yönleri ve kendi hedefleri hakkında görüşlerini dile getirdi.

Sindarov şansları eşit değerlendirdi

Dünya şampiyonluğu maçı öncesinde Cenevre'deki BM Milletler Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Javohir Sindarov ve Gukesh Dommaraju gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özbek büyükusta, dünya şampiyonluğu için mücadele etme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirtti. Birçok satranççının kariyeri boyunca böyle bir fırsat yakalayamadığını, bu yüzden bu turnuvanın tadını çıkarmaya çalışacağını söyledi.

Sindarov, yaklaşan maçtaki şansını 50:50 olarak değerlendirdi. Ona göre 14 partiden oluşan uzun ve karmaşık bir mücadelede her türlü sonucun ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Gukesh, Sindarov'u ciddi bir rakip olarak görüyor

Mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju da yaklaşan maça büyük bir güvenle hazırlandığını ifade etti. Hintli satranççı, şampiyonluk unvanını korumak için değil, onu bir kez daha kazanmak için geldiğini söyledi.

Gukesh, Javohir Sindarov'u istikrarlı bir oyun sergileyen, güçlü ve aynı zamanda formunun zirvesinde olan bir satranççı olarak tanımladı. Özbek büyükusta ile mücadelenin gerçek bir sınav olacağını vurguladı.