Javohir Sindarov, Gukesh ile karşılaşmasındaki şansını 50:50 olarak değerlendirdi
Dünya satranç tacı için mücadeleye saatler kaldı. Javohir Sindarov ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju, Cenevre'deki basın toplantısında yaklaşan maç, hazırlıklar, rakibin güçlü yönleri ve kendi hedefleri hakkında görüşlerini dile getirdi.
Sindarov şansları eşit değerlendirdi
Dünya şampiyonluğu maçı öncesinde Cenevre'deki BM Milletler Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Javohir Sindarov ve Gukesh Dommaraju gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özbek büyükusta, dünya şampiyonluğu için mücadele etme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirtti. Birçok satranççının kariyeri boyunca böyle bir fırsat yakalayamadığını, bu yüzden bu turnuvanın tadını çıkarmaya çalışacağını söyledi.
Sindarov, yaklaşan maçtaki şansını 50:50 olarak değerlendirdi. Ona göre 14 partiden oluşan uzun ve karmaşık bir mücadelede her türlü sonucun ortaya çıkabileceğini düşünüyor.
Gukesh, Sindarov'u ciddi bir rakip olarak görüyor
Mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju da yaklaşan maça büyük bir güvenle hazırlandığını ifade etti. Hintli satranççı, şampiyonluk unvanını korumak için değil, onu bir kez daha kazanmak için geldiğini söyledi.
Gukesh, Javohir Sindarov'u istikrarlı bir oyun sergileyen, güçlü ve aynı zamanda formunun zirvesinde olan bir satranççı olarak tanımladı. Özbek büyükusta ile mücadelenin gerçek bir sınav olacağını vurguladı.
Sindarov ise Gukesh'in 2024 yılındaki sonuçlarını fantastik olarak nitelendirdi. Özbek satranççı, bu yıl Tata Steel turnuvasında Hintli rakibiyle oynarken onun gücünü hissettiğini, özellikle Gukesh'in sonuna kadar mücadele etme yeteneğine büyük saygı duyduğunu belirtti.
Sindarov ve Gukesh'in hazırlık ekipleri
Javohir Sindarov, Adaylar Turnuvası'ndaki zaferinden sonra birçok turnuvaya katılarak deneyimini artırmaya çalıştı. Gukesh ve ekibi ise bu yıl turnuva katılımını bilinçli olarak azaltarak şampiyonluk maçına hazırlığa daha fazla odaklandı.
Sindarov'un hazırlık sürecinde Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov ve Nikita Vityugov yer aldı. Satranççı, ekibinin diğer üyelerini maç bittikten sonra açıklayacağını söyledi.
Gukesh ise Grigoriy Gayevskiy ile çalıştığını duyurdu. Hintli satranççı da hazırlık ekibinin geri kalanı hakkında daha sonra bilgi vereceğini belirtti.
Sindarov yeteneğine hep inandı, ancak ciddi çalışmaya geç başladı
Javohir Sindarov, satrançtaki yeteneğine her zaman inandığını, ancak 2025 yılına kadar bu sporla ciddi şekilde ilgilenmediğini söyledi.
Satranca ciddi bir yaklaşım sergileyip düzenli çalışmaya başladıktan sonra oyun seviyesinin önemli ölçüde arttığını vurguladı. Son iki yılda çok çalışmış olmasının bugünkü sonuçlara ulaşmasında önemli bir faktör olduğunu belirtti.
Sindarov, genç satranççılara da sevdikleri işle düzenli olarak uğraşmalarını ve çalışmalarını tavsiye etti.
Gukesh ise çocukluk döneminde okula az gittiğini hatırlattı ancak hayatından memnun olduğunu vurguladı. Kendisine verilen önemli tavsiyelerden birinin "Kim olduğunu unutma" sözleri olduğunu söyledi.
Sindarov için aile ve yakınlar ilk sırada
Özbek büyükusta, zor durumlarda en büyük desteğinin ailesi ve arkadaşları olduğunu vurguladı. Onların yardımı ve desteği olmadan büyük başarılara ulaşmanın kolay olmadığını kaydetti.
Dünya şampiyonluğunu kazanması durumunda ne tür bir söz vereceği sorusuna ise Sindarov, şimdilik böyle bir planı olmadığını bildirdi. Temel amacı, önümüzdeki 20 gün boyunca en iyi satrancını sergilemek.
Dünya şampiyonluğu maçı ne zaman başlıyor?
Javohir Sindarov ile Gukesh Dommaraju arasındaki dünya şampiyonluğu maçı 24 Kasım günü Taşkent saatiyle 19:00'da başlayacak.
Mücadele, İsviçre'nin Cenevre şehri yakınlarındaki Coligny bölgesinde, Fondation Martin Bodmer müzesinde gerçekleştirilecek. Satranççılar klasik formatta 14 partide kozlarını paylaşacak.
Eğer ana partilerden sonra skor eşit olursa, 12 Aralık'ta eşitlik bozma (tie-break) maçları düzenlenecek. Son klasik parti 11 Aralık gününe planlandı.
Özbek satranç tarihindeki en önemli karşılaşmalardan birinin başlamasına saatler kaldı. Sindarov ve Gukesh'in 14 partilik düellosu, dünya satranç tacının kime nasip olacağını belirleyecek.
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