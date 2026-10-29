Abdukodir Khusanov kaç puan aldı? Manchester City - Brighton maçı analizi

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 4. turu kapsamında gerçekleşen Manchester Cityile Brighton arasındaki mücadele gerçek bir kupa gerilimine dönüştü. Normal süresi 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın kaderi penaltı atışlarında belli oldu.

Sinirlerin gerildiği ve kıyasıya geçen penaltı serisinde 4-3 üstünlük sağlayan 'City', turnuvanın beşinci turuna yükseldi ve geçen sezon kazandığı kupayı koruma yolundaki yürüyüşünü sürdürdü.

Maç boyunca sahada tamamen hücum odaklı ve açık bir futbol sergilendi:

Gerónimo Rulli'nin şovu: Serinin başında Jason Steele, Kovačić'in penaltısını kurtararak Brighton'a avantaj sağlamış gibi görünüyordu. Ancak City kalecisi Rulli, önce Yasin Ayari'nin, ardından rakip kaptan Lewis Dunk'ın vuruşlarını engelleyerek takımını bir üst tura taşıdı.

Martıların iki kez öne geçişi: Fabian Hürzeler'in öğrencileri maç boyunca iki kez öne geçti; 31. dakikada Malick Yalcouyé ve 47. dakikada Georginio Rutter golleri kaydeden isimler oldu.

Maç sonu analizlerine göre uzmanlar, 'City' kadrosunu şu şekilde değerlendirdi:

Gerónimo Rulli — 8,5/10: Maçın kahramanı. Oyun boyunca olağanüstü kurtarışlar yaptı ve penaltı serisinde iki vuruşu engelleyerek galibiyeti perçinledi.

Rayan Cherki — 8,5/10: Açık ve hücum ağırlıklı oyunda kendini gösterdi, bir asist yaptı ve belirleyici penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.

Vitor Reis — 8,0/10: Hem savunmada hem de topla oynamada çok güven verdi ve takımındaki ilk golünü attı.

Phil Foden — 8,0/10: Hücumda sürekli tehlike yarattı ve üst düzey performansıyla öne çıktı.

Mateo Kovačić — 7,5/10: Önemli bir gol attı ve orta sahada güven veren bir oyun sergiledi (penaltıyı kaçırmasına rağmen).

Jérémy Doku — 7,5/10: Yedekten girerek rakip savunma üzerinde ciddi bir baskı kurdu.

Ayoub Bouaddi — 7,5/10: 45 dakika boyunca baskı altında bile soğukkanlı kalarak yeteneğini sergiledi.

Rayan Aït-Nouri — 7,0/10: Hem hücumda hem savunmada aktif rol alarak oyuna güç kattı.

Marc Guéhi — 6,5/10: Bazı gergin anlar yaşasa da önceki maçlarına kıyasla çok daha güvenli göründü.

Allan — 6,5/10: Topla daha az buluşsa da sahada durmaksızın çalıştı.

Abdukodir Khusanov — 6,0/10: Oyunun son bölümünde dahil olarak savunmayı güçlendirdi ve kendi kanadında aktif rol aldı.

Enzo Fernández — 6,0/10: Penaltı serisi için oyuna girdi ve vuruşunu kusursuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Rico Lewis — 6,0/10: Savunmadaki hataları takımına pahalıya mal oldu.

Nico O'Reilly — 6,0/10: Hız ve fiziksel kondisyon eksikliği hissedildi.

Floyd Samba — 6,0/10: İlk golde payı vardı ancak maçın geri kalanında gölgede kaldı.