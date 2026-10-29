İtalya'daki 15 restoranda aileler için telefonsuz yemek projesi başlıyor

İtalya'nın Sardinya adasındaki 15 restoran, aileleri yemek sırasında telefon ve diğer elektronik cihazları kullanmamaya teşvik eden bir pilot projeye katılıyor. Bu haber The Guardian tarafından bildirildi.

«Ekran olmadan sofrada» («A tavola senza schermi») adlı proje bir ay sürecek. Temel amacı, ebeveynleri ve çocukları yemek sırasında telefonlarla ilgilenmek yerine birbirleriyle sohbet etmeye teşvik etmektir.

Proje kapsamında telefonlarını bir kenara bırakan ailelere özel bir set sunulacak. Bu sette çocuklarla birlikte vakit geçirmek için oyunlar, resim çizme malzemeleri ve ebeveynlere dijital cihaz kullanımı konusunda tavsiyeler içeren bir rehber yer alıyor.

Girişim, Sardinya'nın çocuk ve genç hakları temsilcisi Anna Kau ile Fipe-Confcommercio kuruluşunun bölgesel şubesinin iş birliğiyle geliştirildi. Proje, aile yemekleri sırasında canlı iletişimi artırmayı ve çocukların elektronik cihazlara aşırı bağımlı hale gelmesini önlemeyi amaçlıyor.

Deneme başlangıçta 15 restoranda gerçekleştirilecek. Sonuçların olumlu olması durumunda, girişimin diğer restoranlara da gönüllü olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.