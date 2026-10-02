SpaceX Falcon 9 roketi 130 uzay aracını başarıyla yörüngeye yerleştirdi

·4·Teknoloji
SpaceX Falcon 9 roketi 130 uzay aracını başarıyla yörüngeye yerleştirdi

Ixbt.com'un haberine göre, SpaceX bir başka büyük başarılı görevi gerçekleştirerek aynı anda 130 uydu ve küçük uzay aracını Dünya yörüngesine başarıyla taşıdı. Transporter-18 olarak adlandırılan bu büyük grup görevi, modern uzay teknolojilerinin gelişimi için önemli bir adım olup, sadece bilimsel araştırmaları değil, aynı zamanda yapay zeka ve enerji iletimi alanındaki gelecek vaat eden projeleri de uzaya taşıdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Falcon 9 roketinin 1 Ekim'de ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ndeki SLC-4E fırlatma rampasından başarıyla ateşlendiği bildirildi. Uçuş planlandığı gibi gerçekleşti ve tüm faydalı yükler belirlenen zamanda alçak Dünya yörüngesine yerleştirildi. Bu görev, SpaceX'in en büyük grup uçuşlarından biri olmasına rağmen mutlak bir rekor değil; hatırlatmak gerekirse, Ocak 2021'de Transporter-1 görevi kapsamında 143 araç uzaya gönderilmişti.

Google yapay zeka projesi ve yeni teknolojiler

Transporter-18 kapsamında uzaya fırlatılan en dikkat çekici cihazlardan biri, Google'ın Project Suncatcher girişimi kapsamındaki deneysel aracıydı. Bu girişimle şirket, yapay zeka görevleri için yörünge altyapısı oluşturma olanaklarını araştırıyor. Google prototipi, tensor işlemcilerini (TPU) doğrudan uzayda test etmek için tasarlanmış olup, uzmanlar çipin radyasyona dayanıklılığını ve çalışma sırasında açığa çıkan ısının dağıtılma verimliliğini incelemeyi hedefliyor.

Gelecekte Google, uzayın kendisinde yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için yeterli hesaplama gücüne sahip uydu grupları oluşturma olanaklarını değerlendiriyor. Ayrıca bu görev kapsamında Cowboy Space şirketinin Reason-1 aracı da yörüngeye çıktı. Bu cihaz, güçlü lazerler kullanarak yörüngeden Dünya'ya enerji aktarımı deneyleri yapmak için tasarlanmış olup, geliştiriciler bu tür optik teknolojileri gelecekteki yörünge hesaplama altyapısının önemli bir unsuru olarak görüyor.

Yörünge hizmetleri ve gelecek planları

Görev katılımcıları arasında Starfish Space şirketinin Otter adlı ilk servis uydusunun bulunması dikkat çekiyor. Bu tür araçlar, doğrudan yörüngede diğer uydulara hizmet vermek ve faaliyetlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Genel olarak Transporter-18; küp uyduları (CubeSat), mikro uyduları, geri dönüştürülebilir kapsüllere sahip iki uzay aracını ve 41 faydalı yük taşıyan dört yörünge römorkörünü içeriyordu.

Uçuş sırasında teknik açıdan da yüksek performans kaydedildi. Falcon 9 roketinin birinci aşaması (B1082), fırlatmadan yaklaşık yedi buçuk dakika sonra Vandenberg üssüne başarıyla döndü ve LZ-4 iniş alanına iniş yaptı. Bu hızlandırıcı için bu uçuş, 28. başarılı görevi oldu. Dikkat çekici bir şekilde, Transporter-18 uçuşu SpaceX için oldukça yoğun ve olaylı bir günün parçasıydı; şirket aynı gün NASA için Crew-13 insanlı görevini ISS'ye gönderdi ve Falcon Heavy roketi ile ABD Ulusal Keşif Ofisi'nin NROL-97 görevini gerçekleştirmeyi planlıyordu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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