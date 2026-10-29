Tarihte görülmemiş bir istikrar: Novak Djokovic 21. sezonunda rekor kırdı

Dünya tenisinin efsanesi ve 12 numaralı seri başı Novak Djokovic spor tarihinde nadir görülen fenomenal bir istikrar sergilemeye devam ediyor. 28 Ekim'de İsviçre'nin Basel şehrinde başlayan prestijli ATP-500 turnuvasının ilk turunda Sırp yıldız, Fransız Ugo Humbert'e karşı zorlu ve çekişmeli bir maçın ardından iradeli bir galibiyet elde etti.

Bu başarı sayesinde Djokovic, kariyerinde üst üste 21. sezonda en az 20 galibiyet alma gibi şaşırtıcı bir tarihi rekora imza attı.

Basel'de geri dönüş: Humbert'e karşı üç setlik drama

Dünya sıralamasında 38. sırada yer alan Fransız Ugo Humbert, tecrübeli rakibine karşı maça çok aktif başladı:

İlk set kaybı: İlk sette Humbert fırsatları iyi değerlendirerek 6:4 ile üstünlüğü ele geçirdi;

Djokovic'in dengeyi kurması: İkinci setten itibaren Sırp şampiyon oyun temposunu artırdı, hata sayısını ciddi oranda düşürdü ve seti 6:3 ile lehine sonuçlandırdı;

Belirleyici galibiyet: Üçüncü ve son sette Novak, soğukkanlılığı ve büyük tecrübesiyle 6:4 kazanarak maçtan galip ayrıldı (4:6, 6:3, 6:4);

Harika form: Djokovic, katıldığı son 7 resmi maçın 6'sını kazanmayı başardı.

Sıradaki rakip ve turnuva detayları

Sırp tenisçinin bu sezonki performansı ve Basel'deki planları şu şekilde:

Sezondaki önceki sonuçlar: Novak Djokovic daha önce Pekin'de düzenlenen ATP-500 turnuvasında şampiyonluk kürsüsüne çıkmış, ancak sonrasındaki Şanghay Masters turnuvasına beklenmedik bir şekilde ilk turda veda etmişti;

İkinci turdaki rakip: Basel'deki bir sonraki aşamada Djokovic Almanya'nın tecrübeli temsilcisi Jan-Lennard Struff ile korta çıkacak;

Turnuva hakkında kısa bilgi: 26 Ekim'de başlayan Basel turnuvası 1 Kasım'a kadar devam edecek. Turnuvanın son şampiyonu Brezilyalı genç yıldız Joao Fonseca'dır.

Novak Djokovic'in 21 yıl boyunca her sene elit seviyede en az 20 galibiyet alması, sadece fiziksel değil, aynı zamanda inanılmaz bir zihinsel güce sahip olduğunun en açık kanıtıdır.