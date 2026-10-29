İngiltere Lig Kupası son 16 turunda taraftarlar, gollere sahne olan dramatik bir karşılaşmaya tanıklık etti. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester Citykendi sahasında Brighton'ı ağırladı ve her iki taraf için de kıran kırana geçen mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Normal süresi 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın kaderi, nefes kesen penaltı atışlarında belli oldu. Penaltı piyangosunda soğukkanlılığını koruyan 'City', 4-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi.

Etihad'da gol yağmuru: Maçın önemli anları

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren açık ve tempolu bir oyunla başladı:

Brighton'dan hızlı gol: 30. dakikada konuk ekip oyuncusu Yalcouyé, City savunmasındaki boşluğu iyi değerlendirerek perdeyi açtı (0-1);

Kovacic'in cevabı: 40. dakikada ev sahibi ekipte tecrübeli Mateo Kovacic dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti (1-1);

İkinci yarı baskısı: İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada 'Martılar'ın forveti Rutter, Brighton'ı bir kez daha öne geçirdi (1-2);

Reece'in kurtarıcı golü: Pes etmeyen 'City', 72. dakikada Reece'in isabetli şutuyla skoru tekrar eşitledi (2-2).

Husanov'un oyuna girişi ve penaltı zaferi

Özbek futbolseverler için maçın en dikkat çekici anlarından biri, savunma oyuncumuzun oyuna dahil olmasıydı:

Husanov savunmanın merkezinde: Maçın 76. dakikasında teknik heyet, Rico Lewis'in yerine vatandaşımız Abdukodir Husanovu oyuna aldı. Savunmacı, kalan sürede rakip ataklarını durdurmada güven verdi;

Penaltılarda kahramanlık: Normal süre sonunda kazanan penaltılarla belirlendi. City oyuncuları ve kalecisi soğukkanlı kalarak 4-3'lük galibiyeti tescilledi.

Maç raporu

İngiltere Lig Kupası. Son 16 Turu

Manchester City— Brighton 2:2 (penaltılar: 4:3)

Goller: Kovacic (40), Reece (72) — Yalcouyé (30), Rutter (47);

Manchester City kadrosu: Rulli, Lewis (Abdukodir Husanov, 76), Reece, O'Reilly (Fernandes, 87), Bouaddi (Ait-Nouri, 46), Guehi, Foden, Cherki, Kovacic, Allan (Doku, 61), Samba (Macedo, 46);

Sarı kartlar: Bouaddi (32) — Svoboda (11), Wieffer (90+1), Dunk (90+2).

Manchester City zorlu bir sınavı başarıyla geçerek Lig Kupası yolculuğuna devam ediyor; Husanov'un bu maçta süre alması ise takımdaki yerinin sağlamlaştığını gösteriyor.