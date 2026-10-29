Penaltı draması: Liverpool, Chelsea'yi kupa dışına itti

İngiltere Lig Kupası son 16 turundaki dev maçta taraftarlar gerçek bir İngiliz futbolu dramasına tanıklık etti. Efsanevi Anfield stadyumunda Londra ekibi Chelsea'yi ağırlayan Liverpool, kıran kırana geçen mücadele sonunda bir üst tura yükselmeyi başardı.

Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın kaderi, futbol piyangosu olan penaltı atışlarında belirlendi. Bu sinir harbinde soğukkanlılığını koruyan Merseyside ekibi, 6-5'lik skorla galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı.

İlk yarıda hızlı penaltı düellosu

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo, taktiksel disiplin ve sert müdahalelere sahne oldu:

Rogers'ın isabetli vuruşu: 40. dakikada Chelsea tehlikeli bir atak geliştirerek rakip ceza sahası içinde penaltı kazandı. Topun başına geçen Rogers, 11 metrelik vuruşu soğukkanlılıkla gole çevirerek 'Maviler'i öne geçirdi (0-1);

Gakpo'dan hızlı yanıt: Yediği golden sonra Liverpool hemen hücuma kalktı. Sadece üç dakika sonra, 43. dakikada Londra ekibinin kalesine de penaltı kararı verildi. Hollandalı forvet Cody Gakpo fırsatı kaçırmayarak dengeyi sağladı (1-1);

İkinci yarıda yıldız hamleleri: İkinci 45 dakikada teknik heyetler as oyuncularını sahaya sürdü. Liverpool kadrosunda Florian Wirtz, Bradley Barcola, Alexis Mac Allister ve Alexander Isak gibi yıldızlar oyuna dahil olsa da, savunma oyuncuları ve kaleciler güven vererek skorun değişmesine izin vermedi.

Sinir bozucu penaltı serisi ve 'Kırmızılar'ın zaferi

Reglaman gereği, normal sürenin bitimiyle galip gelen taraf doğrudan penaltı atışlarıyla belirlendi:

Anfield'da heyecan dorukta: Her iki takımın oyuncuları tarafından kullanılan vuruşlar, son dakikaya kadar taraftarları heyecan içinde tuttu;

6-5'lik zafer: Kalecilerin yeteneklerinin ve oyuncuların soğukkanlılığının sınandığı dramatik noktada Liverpool 6-5 üstünlük sağlayarak ezeli rakibini turnuva dışına itti.

Maç bilgileri

İngiltere Lig Kupası. Son 16 Turu

Liverpool — Chelsea 1:1 (penaltı atışları: 6:5)

Goller: Gakpo (43 pen.) — Rogers (40 pen.);

Liverpool kadrosu: Mamardashvili, Gomez, van Dijk (Jake, 72), Tsimikas, Araujo, Gravenberch, Nyoni (Mac Allister, 81), Gakpo, McConnell (Wirtz, 59), Koumas (Barcola, 58), Nguoma (Isak, 82);

Chelsea kadrosu: Penders, Acheampong, Fofana, Lacroix (Colwill, 45+1), Gusto (Palestra, 69), Caicedo (Barker, 69), Lavia, Henderson, Neto, Rogers, Welbeck;

Sarı kartlar: Koumas (11), McConnell (21) — Acheampong (50), Lavia (73).

Liverpool, zorlu rakibini geçerek kupaya giden yolda önemli bir adım attı ve kendi evindeki kupa maçlarındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.