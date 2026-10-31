Claude Ultra kullanıcıları için 5 saatlik limit kaldırılıyor

·52·Teknoloji
Claude Ultra kullanıcıları için 5 saatlik limit kaldırılıyor

Claude hizmeti abonelik planlarını yeniden adlandırıyor ve bazı kullanım kısıtlamalarını kaldırıyor. Eski Max 20x tarifesi artık Ultra olarak adlandırılacak. Max 5x planı ise Max ismiyle kalmaya devam edecek. Ultra aboneleri için uygulanan 5 saatlik kullanım limiti de kademeli olarak kaldırılıyor.

Şirketin açıklamasına göre, Max 20x abonelerinin mevcut ödeme tutarları, tarife özellikleri, bir sonraki ödeme tarihleri ve haftalık limitleri korunacak. Dolayısıyla, tarife isminin değişmesi nedeniyle kullanıcılar ek bir ücret ödemeyecek ve aboneliklerini yeniden düzenlemeleri gerekmeyecek.

Ultra'da beş saatlik limit olmayacak

Claude'un bazı görevleri uzun süre arka planda çalışabilir. Şirket, 5 saatlik kısıtlamanın bu tür iş akışlarını engellememesi gerektiğine inanıyor. Bu nedenle Ultra planındaki bu kısıtlamanın kaldırılmasına başlandı.

Değişiklikler kademeli olarak uygulanacak. Öncelikle kullanıcının hesabının doğrulanması gerekiyor. Bu gereklilik, dolandırıcılık ve hizmetin kötüye kullanım durumlarını azaltmayı amaçlıyor.

Hesap doğrulandıktan sonra kısıtlama otomatik olarak kaldırılacak. Bu durum aboneye e-posta yoluyla bildirilecek. Her kullanıcının ayrıca bir talepte bulunmasına gerek yoktur.

Ultra planındaki haftalık kullanım limiti, eski Max 20x tarifesi seviyesinde kalacak. Bu, Pro aboneliğindeki haftalık limitten 10 kat daha yüksektir. Sadece beş saatlik kısıtlamanın kaldırılması sayesinde kullanıcılar, haftalık limitlerini günler bazında daha özgürce kullanma imkanına sahip olacaklar.

Abonelik fiyatları

Claude'un tarife sayfasında şu fiyatlar belirtilmiştir:

• Free planı: 0 dolar.

• Pro: yıllık abonelikte aylık 17 dolar, bir yıl için 200 dolar peşin ödenir. Aylık ödemeyi seçenler için fiyat 20 dolardır.

• Max: aylık 100 dolar.

• Ultra: aylık 200 dolar.

Yeni adlandırma sistemine göre, eski Max 5x tarifesi Max, Max 20x ise Ultra olarak adlandırılıyor. Değişikliklerden sonra Ultra'nın haftalık limiti eskisi gibi kalacak, ancak 5 saatlik kullanım kısıtlaması kademeli olarak kaldırılacak.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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