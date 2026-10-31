Trump ve eşi Melania Beyaz Saray'da çocuklara Cadılar Bayramı hediyeleri dağıttı (video)

·68·Dünya
Trump ve eşi Melania Beyaz Saray'da çocuklara Cadılar Bayramı hediyeleri dağıttı (video)

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 29 Ekim'de Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı vesilesiyle düzenlenen geleneksel etkinliğe katıldı. Bayram kostümleriyle gelen çocukları karşılayarak onlara şekerleme dağıttılar.

Etkinlik Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde gerçekleşti. Çeşitli karakterlerin kostümlerini giyen çocuklar, başkan ve eşiyle bir araya geldi. Trump ve Melania onlarla fotoğraf çektirdi, bazı çocukların kostümlerini imzaladı.

Kutlama boyunca müzikal performanslar ve çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Ayrıca ABD başkanının Air Force One uçağı Beyaz Saray üzerinde alçak uçuş yaptı. Bu durum etkinliğe katılanların büyük ilgisini çekti.

Bilgi olarak, Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanmaktadır. ABD'de bayram arifesinde çocuklar çeşitli karakterlerin kostümlerini giyerek ev ev dolaşıp şekerleme isteme geleneğini sürdürürler.

Donald TrumpMelania TrumpBeyaz SarayCadılar BayramıABD
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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