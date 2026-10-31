Ronaldo, Paxtakor maçında yer almayacak

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Ronaldo, Paxtakor maçında yer almayacak

Portekizli forvet Cristiano Ronaldo Al-Nassr'ın Taşkent'e gidecek futbolcu kadrosuna dahil edilmedi. Bu nedenle takım ile birlikte Özbekistan'a gelmeyecek ve Paxtakor'a karşı oynanacak maçta sahaya çıkmayacak.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit kapsamındaki Paxtakor ile Al-Nassr arasındaki karşılaşma 2 Kasım'da Taşkent'te gerçekleşecek. Maç öncesinde futbolseverler Ronaldo'nun başkente gelmesini bekliyordu ancak Portekizli futbolcu deplasman kadrosunda yer almadı.

Bilgi olarak, bu maçın VIP sektörü biletleri 3 milyon somdan satışa sunulmuştu. Ronaldo Taşkent'e gelmeyecek olsa da, Al-Nassr kadrosundaki Senegalli forvet Sadio Mane'nin maçta yer alması bekleniyor.

PaxtakorAl-NassrCristiano RonaldoSadio ManeAFC Şampiyonlar Ligi Elit
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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