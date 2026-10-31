Tehlikeli yeni tehdit: Siber suçluların yeni ve sinsi planı ortaya çıktı

·3·Teknoloji
Tehlikeli yeni tehdit: Siber suçluların yeni ve sinsi planı ortaya çıktı

Siber güvenlik alanında yeni ve son derece tehlikeli bir eğilim gözlemleniyor: hackerlar, şirketlerin sunucularını devre dışı bırakmak için yapay zeka (AI) ajanları kılığına giren botları kullanmaya başladı. Bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşmış StormWall uluslararası şirketinin analistleri, 2026 yılının Eylül ve Ekim aylarında resmi yapay zeka ağları adı altında maskelenmiş ilk büyük DDoS saldırılarını kaydetti.

TASS haberine göre, bu tür saldırılar daha önce dünyanın bazı ülkelerinde görülmüş olsa da, Rusya segmentindeki büyük kuruluşlara karşı ilk kez bu şekilde uygulandı.

Hedeflenen ağlar ve saldırıların kesin istatistikleri

Siber saldırılar ağırlıklı olarak çevrimiçi ticaret, büyük medya kaynakları, finans sektörü (bankalar) ve telekomünikasyon şirketlerini kapsadı. Saldırıların genel dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Kitle İletişim Araçları (Medya): yüzde 32 — en büyük darbe haber portallarına ve medya platformlarına geldi;

  • İnternet Mağazaları (E-ticaret): yüzde 26 — büyük ticaret pazar yerleri ve platformları;

  • Banka ve finans kuruluşları: yüzde 17 — ödeme sistemleri ve finansal hizmetler;

  • Telekomünikasyon ağları: yüzde 14 — iletişim operatörleri ve internet servis sağlayıcıları;

  • Diğer çevrimiçi servis hizmetleri: yüzde 11.

Hackerlar güvenlik sistemlerini nasıl kandırıyor?

Bu saldırının en tehlikeli yanı, şirketlerin farkında olmadan siber suçlulara "kapı açmasıdır":

  • Yapay zeka ağlarında görünür olma isteği: Günümüzde birçok medya kuruluşu ve çevrimiçi mağaza, ChatGPT, DeepSeek, Gemini ve diğer büyük yapay zeka sistemleri kullanıcılara yanıt verirken sitelerinden veri alabilmesi (indeksleyebilmesi) için yapay zeka botlarına web kaynaklarına serbest erişim hakkı tanımıştır;

  • Sahte AI ajanları: Hackerlar tam da bu imkandan yararlanarak kendi zararlı botlarını, sanki faydalı ve resmi bir yapay zeka algoritmasıymış gibi maskelemektedir;

  • Sunucuları çökertme: Güvenlik sistemleri bu istekleri faydalı bir yapay zeka sanarak engellemez. Sonuç olarak, milyonlarca sahte istek altında site ve uygulamaların faaliyetleri tamamen felç olmaktadır.

Uzmanlar, şirketlerin yapay zeka indekslemesinden fayda sağlasalar bile, gelen IP adreslerinin ve isteklerin gerçek yapay zeka ağlarına ait olduğunu kesin olarak doğrulayan derin doğrulama sistemlerini uygulamaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Siber GüvenlikDDoS SaldırılarıStormWallYapay ZekaTeknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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