Bugatti yöneticisinin 2,4 milyon avroluk hiper otomobili nasıl çalındı? (video)

Otomobil dünyasında şaşırtıcı ve film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı: dünyaca ünlü Bugatti şirketinin yöneticisi Mate Rimac’ın kişisel ve yaklaşık 2,4 milyon avro değerindeki süper otomobili — Bugatti Chiron doğrudan şirket sahasından çalındı. Mağdur, durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Olay, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb yakınlarında bulunan Bugatti inovasyon kompleksinde gerçekleşti.

Hırsızlık nasıl gerçekleşti: Aşırı güvenlik özgüveni

Bu ses getiren suçun işlenmesine bir dizi basit ve beklenmedik durum neden oldu:

Anahtar içeride bırakıldı: Mate Rimac, genellikle aracının anahtarını içeride bırakmaya alışkındı. Hırvatistan’ı çok güvenli bir ülke olarak görüyordu ve şirket çalışanları da hiper otomobili test sürüşleri veya kısa yolculuklar için sık sık kullanıyordu;

Açık alan: Zagreb yakınlarındaki kompleksin çevresi çitlerle çevrili değildi ve herkes sahaya serbestçe girebiliyordu;

İş arayan hırsız: Yaklaşık 35 yaşlarında kimliği belirsiz bir kişi, şirket sahasına iş istemeye geldi. Kapıları açık ve anahtarı üzerinde bırakılmış milyon dolarlık hiper otomobili görünce fırsattan istifade edip aracı kaçırdı.

Porsche ile takip ve Avusturya polisinin tuzağı

Başlangıçta çalışanlar süper otomobili bir meslektaşlarının test için aldığını düşündüler, ancak kısa süre sonra bunun gerçek bir hırsızlık olduğu anlaşıldı:

Telemetri desteği: Araca yerleştirilen gelişmiş dijital telemetri ve GPS sistemi sayesinde Chiron’un hareket rotası anında belirlendi: araç önce Slovenya’ya, ardından Avusturya sınırını geçmişti;

Yöneticinin kişisel takibi: Mate Rimac, polisi beklemeden kendi Porsche 911 spor otomobiline atlayarak suçlunun peşine şahsen düştü;

Sınır ötesinde yakalama: Şirket uzmanları, hiper otomobilin canlı koordinatlarını kesintisiz olarak kolluk kuvvetlerine iletti. Sonuç olarak Avusturya polisi hızlı bir operasyonla şüpheliyi yakalamayı başardı.

Sonuç ve Rimac’ın çıkarımı

Değerli araç sahibine iade edildi, ancak yüksek hızlı sürüş nedeniyle hiper otomobil bir dizi hasar aldı: