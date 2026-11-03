Kazakistan'da ikinci Amur kaplanı doğaya salındı (video)

31 Ekim'de Kazakistan'ın «İle-Balkaş» devlet doğa rezervinde Amur isimli erkek kaplan doğaya salındı. Bu, ülkedeki kaplan popülasyonunu yeniden canlandırma programı kapsamında doğal ortamına döndürülen ikinci kaplan oldu.

Kaplan doğaya salınmadan önce uzmanların gözetimindeki özel bir adaptasyon alanında tutuldu. Veterinerler; sağlığını, davranışlarını, bağımsız avlanma yeteneğini ve insan varlığına verdiği tepkiyi kontrol etti. Yapılan testler sonucunda Amur'un vahşi doğada bağımsız yaşamaya hazır olduğu doğrulandı.

Hayvanın sonraki hareketlerini takip etmek amacıyla uydu sistemine bağlı özel bir tasma takıldı. Bu sayede uzmanlar, hayvanın nerede hareket ettiğini ve yeni ortama nasıl uyum sağladığını izleyebilecek.

Program kapsamında ilk olarak 31 Temmuz'da Ümit isimli dişi kaplan doğaya salınmıştı. Uzmanların verdiği bilgilere göre, kaplan yeni bölgeye iyi uyum sağladı ve bağımsız olarak avlanıyor. Kazakistan'a getirilen diğer iki kaplan yavrusu ise şimdilik uzmanların gözetiminde kalmaya devam ediyor. Yeterli yaşa ulaştıklarında ve gerekli testlerden geçtiklerinde doğaya salınmaları planlanıyor.

Belirtildiğine göre, kaplanlar Kazakistan topraklarında 70 yıldan uzun süredir vahşi doğada görülmüyordu. Bu bölgelerde tarihsel olarak Turan kaplanı yaşamaktaydı, ancak geçen yüzyılın ortalarından itibaren kaçak avcılık, doğal yaşam alanlarının bozulması ve besin kaynaklarının azalması nedeniyle soyları tükenmişti.

Şu anda ülkede, kaplanların tarihi yaşam alanlarındaki popülasyonlarını geri kazandırma programı uygulanıyor. Bunun için genetik olarak Turan kaplanına yakın olan Amur kaplanları seçildi. Program sadece hayvanları doğaya salmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşam alanlarını restore etmeyi ve besin kaynaklarını artırmayı da kapsıyor.