Yükseköğretim öğrencileri için acil durumlara yönelik yeni dijital güvenlik sistemi başlatıldı

Özbekistan'da yükseköğretim kurumu öğrencilerinin güvenliğini sağlamak, eğitim süreciyle ilgili bilgilere erişimi kolaylaştırmak ve günlük yaşamda kolaylıklar sağlamak amacıyla geliştirilen tek bir dijital platform olan «Xavfsiz talaba» mobil uygulaması resmen kullanıma sunuldu.

Bu proje, öğrenciler için gerekli olan tüm temel bilgileri, günlük dijital hizmetleri ve acil güvenlik fonksiyonlarını tek bir çatı altında toplayan mükemmel bir ekosistem olarak tasarlandı.

Tüm hizmetler tek bir platformda: Uygulama neler yapabiliyor?

Yeni mobil uygulama, öğrencilik hayatını daha da kolaylaştırmak için bir dizi kullanışlı özellik içeriyor:

Dijital öğrenci kimliği: Kağıt belgeleri taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor; uygulama üzerinden elektronik öğrenci kartına ve kişisel QR-koda tam erişim sağlanabiliyor;

Eğitim süreci ve devamlılık takibi: Öğrenciler; devam durumlarını, notlarını, ders programlarını ve konaklama (yurt veya kiralık ev) bilgilerini doğrudan takip edebiliyorlar;

Başvuru sistemi: Yönetime ve ilgili birimlere öneri ve şikayetleri çevrimiçi gönderme ve bunların değerlendirilme durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol etme imkanı sağlandı;

Toplu taşıma haritası: Öğrencilerin şehir içi ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla otobüs güzergahları ve araçların anlık konumları interaktif bir harita üzerinde gösteriliyor.

Hayat kurtaran «SOS» butonu: Güvenlikte yeni bir aşama

Uygulamanın en önemli ve stratejik öneme sahip kısmı, acil durum güvenlik modülüdür:

Anında sinyal iletimi: Hoş olmayan veya tehlikeli durumlarla karşılaşıldığında öğrencinin uygulamadaki özel «SOS» butonuna basması yeterlidir;

Kesin konum bilgisi: Sinyal aktifleştiği anda öğrencinin bulunduğu kesin coğrafi koordinatlar, kurumun güvenlik birimine ve ilgili makamlara anında iletilir; bu da yardımın hızla ulaşmasını garanti eder.

«Xavfsiz talaba» mobil uygulaması tüm kullanıcılar için ücretsiz olup, uygulamayı şimdiden resmi Google Play ve App Store internet mağazalarından indirebilirsiniz.