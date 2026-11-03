Taşkent'teki uluslararası futbol turnuvasına katılan Kazak sporcular zehirlendi

Taşkent'te düzenlenen "Do‘stlik Cup 2026" uluslararası futbol festivaline katılmak üzere gelen Kazak genç futbolculardan birkaçı konakladıkları otelde zehirlendi. Konuyla ilgili bilgiyi Kazinform haber ajansı paylaştı.

Turnuvaya çocuğuyla birlikte gelen annelerden birinin belirttiğine göre, zehirlenmenin ilk belirtileri 30 Ekim günü kahvaltıdan sonra gözlemlenmeye başlandı.

“31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece çocukların yarısında ateş yükseldi, ishal ve kusma başladı. Bir gecede 11 kişi hastalandı. Benim oğlum da hastalandı: onda da ateş ve ishal görüldü. Daha sonra aynı belirtiler diğer takımlardaki çocuklarda da ortaya çıktı”, diyor sporcunun annesi Gülnur.

Annenin ifadelerine göre, 1 Kasım günü birçok genç futbolcu kendilerini kötü hissettikleri için final maçlarına katılamadı. Ebeveynler, zehirlenmenin oteldeki yemeklerden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Otelde açık büfe kahvaltı düzenlenmiş olup katılımcılara yumurta, sosis ve diğer yiyecekler sunulmuştu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da durumla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Taşkent'teki 'Do‘stlik Cup 2026' uluslararası futbol festivalinin bazı katılımcılarının sağlık durumlarının aniden kötüleşmesiyle ilgili olaydan haberdardır. Tıbbi yardıma ihtiyaç duyan tüm Kazakistan vatandaşları Özbekistan Cumhuriyeti'nin uzmanlaşmış sağlık kuruluşlarına yatırılmış olup kendilerine gerekli tıbbi müdahale yapılmaktadır” denildi.

Bakanlık ayrıca Kazak diplomatların mağdurların yakınları ve sağlık kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu ve durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Futbolculardan birinin annesinin belirttiğine göre, sağlık durumu stabil olan katılımcılar için daha önce planlanan tren yolculuğu yerine uçakla Kazakistan'a dönüş organize ediliyor. Bazı aileler ise çocuklarının sağlık durumu ve diğer nedenlerden dolayı şimdilik Taşkent'te kalmaya devam ediyor.