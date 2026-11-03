Kraliçe şemsiye altında, Kral III. Charles yağmurda: Etkinlikte yaşanan komik durum

·1·Dünya
Kraliçe şemsiye altında, Kral III. Charles yağmurda: Etkinlikte yaşanan komik durum

Birleşik Krallık Kralı III. Charles, Karayipler'e yaptığı resmi ziyaret sırasında beklenmedik ve rahatsız edici bir durumla karşılaştı. Antigua ve Barbuda'nın bağımsızlığının yıl dönümü onuruna düzenlenen askeri geçit töreni sırasında aniden başlayan şiddetli tropikal yağmur, İngiliz hükümdarının açık havada şemsiyesiz kalmasına neden oldu.

Açık stadyumda askerleri denetleyen Kral sırılsıklam oldu ve el işaretleriyle yardımcılarından şemsiye getirmelerini isteyerek hoşnutsuzluğunu açıkça dile getirdi.

Geçit törenindeki beklenmedik sağanak ve Kral'ın işaretleri

Olay, ada ülkesinin Saint John şehrindeki Sir Vivian Richards Stadyumu'nda düzenlenen resmi tören sırasında meydana geldi:

  • Beklenmedik tropikal yağmur: Kral III. Charles açık sarı takım elbisesiyle kırmızı halı üzerinde askeri birliği denetlediği sırada aniden bardaktan boşalırcasına yağmur başladı;

  • «Şemsiye nerede?»: Kraliçe Camilla hemen şemsiyesini açıp korunmayı başarırken, III. Charles'ın protokol ekibi bir anlık dalgınlık yaşadı. Sonuç olarak hükümdar yağmur altında yalnız kaldı ve sinirli bir şekilde ellerini kaldırarak yardımcılarından şemsiye istedi;

  • Yüzdeki yağmur damlaları: Görüntülerde, 70 yaşın üzerindeki Kral'ın hoşnutsuz bir ifadeyle yüzündeki yağmur sularını sildiği ve güvenlik ile protokol görevlilerini acele ettirdiği net bir şekilde görülüyor.

Rahatsız edici durumdan mizaha: Kral'ın tepkisi

Olay, sosyal medyada kısa sürede yayılarak birçok tartışmaya konu oldu:

  • Hızlı yardım: Bir süre sonra Kral'a nihayet büyük siyah bir şemsiye ulaştırıldı ve etkinliğe bu şekilde devam etti;

  • Kendini toparlama ve şaka: Durum kontrol altına alındıktan sonra III. Charles, Başbakan Gaston Browne ile yaptığı sohbette neşesini geri kazandı, olayı mizahla karşıladı ve «sırılsıklam ıslandığını» söyleyerek güldü;

  • İnternette viral an: III. Charles'ın daha önce de protokol eksikliklerine (örneğin 2022'de mürekkebi akan kaleme verdiği duygusal tepki) sert tepkiler verdiği bilindiğinden, bu «şemsiye krizi» de basının ana gündem maddesi haline geldi.

Karayipler'deki resmi ziyaret takvimine rağmen, doğanın beklenmedik «hediyesi» ve Kral'ın doğal duygusal durumu etkinliğin en çok akılda kalan kısmı oldu.

İngiliz Kralı III. Charles'ın sağanak altında kaldığı ve şemsiye isteyerek tepki gösterdiği anları aşağıdan izleyebilirsiniz:

III. CharlesAntigua ve BarbudaBirleşik Krallık Kraliyet AilesiKarayiplerProtokol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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