20 yaşındaki dağcı Matterhorn'a tırmanırken hayatını kaybetti

İsviçre'deki ünlü Matterhorn dağında tırmanış sırasında 20 yaşındaki bir dağcı hayatını kaybetti. Trajedi, rotasının yakınında kaya düşmesi olduğu bildirildikten sonra meydana geldi. Merhumun yakınları ve arkadaşları onu Kiran Lainer olarak tanıttı.

Kiran, 27 Ekim Salı sabahı saat 06:00'dan kısa bir süre sonra, arkadaşıyla birlikte Alpler'in ünlü zirvesine tırmanırken kaza geçirdi.

Valais kantonu polisi, iki dağcının Matterhorn'un Hörnli sırtı boyunca yukarı doğru hareket ederken, yaklaşık 3500 metre yükseklikte yakınlarına kaya düştüğünü bildirdi. Bu yükseklik yaklaşık 11.500 fit etmektedir.

Bunun üzerine dağcılardan biri arkadaşını göremeyince durumu hemen acil servislere bildirdi. Bu bilgi Need To Know tarafından aktarıldı.

Valais kantonu Kurtarma Teşkilatı tarafından Air Zermatt şirketine ait bir helikopter olay yerine gönderildi. Kurtarma ekipleri kısa süre sonra kayıp dağcıyı dağlık arazide buldu, ancak hayatını kaybettiğini doğrulamaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktu.

Kiran'ın ailesi ve arkadaşları, hayatını kaybeden dağcının o olduğunu kamuoyuna duyurdu. Valais savcılığı ise gencin dağdan düşme koşullarını ve trajedinin nedenlerini belirlemek için soruşturma başlattı.

Polis, iki dağcının yakınında kaya düştüğünü doğruladı, ancak bu durumun kazaya doğrudan neden olup olmadığı konusunda henüz kesin bir bilgi vermedi.

Kiran'ın ablası Presenia Justin Newman, kardeşinin ölümünü kaya düşmesi sonucu meydana gelen bir kaza olarak tanımladı. Merhumun ABD'ye geri getirilmesi için düzenlenen bağış sayfasında ondan bahsetti.

Ablası, Kiran'ın Teksas eyaletinin Austin şehrinde yaşadığını söyledi. Ayrıca Florida eyaletinin Pensacola şehriyle de yakın bağları vardı. Aile, bu şehri Kiran'ın evi olarak gördüğü yer olarak tanımladı.

Presenia, kardeşini anne babası için bir evlat, başkaları için bir amca ve arkadaş, ayrıca kaykaycı, golf tutkunu ve dağcılığa gönül vermiş genç bir adam olarak andı.

«Kiran'ın hayatı, ölümüne yol açan durumdan çok daha geniş ve anlamlıydı. O, maceraları ve doğayı seven, bu sevginin onu dünyanın sıra dışı ve harika yerlerine götürdüğü genç bir adamdı.

Daha sadece 20 yaşındaydı, önünde hala çok fazla fırsat ve hayat vardı. Onu böyle beklenmedik bir şekilde kaybetmenin acısını kelimelerle ifade etmek çok zor», dedi ablası.

Kiran'ın en yakın arkadaşı ve tırmanış partneri Eli Hawkins de Matterhorn'a birlikte tırmandıklarını söyledi.

«Kiran benim en yakın arkadaşım, tırmanış partnerim ve kardeşim gibiydi. Çok özel bir insandı. Birlikte çok şey yaşadık; iyi günleri de zorlukları da. Bu kayıp, hayatımda yaşadığım her şeyden daha acı verici», diye yazdı Eli.

Arkadaşının anısını sonsuza dek yaşatmak için dağcılık yapmaya devam edeceğini belirtti.

«Onu çok seviyordum. Onun anısına dağlara daha büyük bir kararlılıkla tırmanmaya devam edeceğim ve onu her zaman kalbimde taşıyacağım», diye ekledi.

Kiran'ı ABD'ye geri getirmek, cenaze ve tören masraflarını karşılamak amacıyla bağış toplanıyor. Aile, onun anısına düzenlenecek etkinlikleri Austin ve Pensacola şehirlerinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

«Şu anki en büyük arzumuz, Kiran'ı eve getirmek, cenazesini defnetmek ve onu seven herkesin veda etmesine imkan tanımak», diyor aile üyeleri.