Semerkant'ta 310 milyar somluk köprü inşa ediliyor: yol 19 kilometre kısalacak (video)

Semerkant'ta yeni köprü hizmete girdiğinde, Şirin yerleşiminden şehir merkezine olan mesafe 23 kilometreden 4 kilometreye düşecek. Karaderya üzerinde inşa edilen ve maliyeti 310 milyar som olan bu büyük yapı, yeni yerleşim bölgesini Semerkant şehri ve uluslararası havalimanı ile birbirine bağlayacak. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bölgeye yaptığı ziyaret sırasında inşaat sürecini inceleyerek projenin halk için önemini vurguladı.

780 metrelik köprü: temel rakamlar

Karaderya üzerinde inşa edilen köprü, Semerkant'ın ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik büyük projelerden biridir. Teknik özellikleri şöyledir:

Proje maliyeti: 310 milyar som.

Uzunluk: 780 metre.

Genişlik: 29,8 metre.

Yükseklik: 12 metre.

Şerit sayısı: 4 şeritli.

Kapasite: günde 25 bin araca kadar.

Köprünün temel amacı, ulaşım akışını verimli bir şekilde düzenlemek, yollardaki trafik sıkışıklığını azaltmak ve trafik güvenliğini artırmaktır. Yeni yapının, özellikle Şirin yerleşiminde yaşayan halkın şehir merkezine ve havalimanına ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Şirin'den merkeze 30 dakika tasarruf

Projenin en önemli yönü, mesafe ve zaman tasarrufudur. Şu anda Şirin kasabasından Semerkant merkezine olan yol 23 kilometreyken, köprü faaliyete geçtiğinde bu mesafe 4 kilometreye düşecektir.

Sonuç olarak:

şehir merkezine olan mesafe 19 kilometre kısalacak ;

yolda geçirilen süre 30 dakika azalacak ;

şehir ile yeni yerleşim bölgesi arasındaki ulaşım bağlantısı iyileşecek;

havalimanına ulaşımda ek kolaylıklar sağlanacak;

trafik akışını yönetme ve sıkışıklığı azaltma imkanı genişleyecek.

Elbette, gerçek zaman tasarrufu trafik koşullarına ve yoğunluğuna bağlı olacaktır. Ancak projede belirlenen göstergeler, yeni köprünün şehir halkının günlük ulaşımına önemli bir etkisi olacağını göstermektedir.

«Bu köprü benim hayallerimden biriydi»

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyevziyaret sırasında projenin teknik çözümleri, trafik akışını yönetme olanakları ve yapının şehir altyapısındaki önemi hakkında bilgilendirildi.

Burada yerel aktivistlerle de bir görüşme gerçekleştirildi. Devlet başkanı, Semerkant'ın turizm potansiyeli ve şehir altyapısının geliştirilmesi konularına değindi.

«Bu köprü benim hayallerimden biriydi. Bugün bu hayal gerçeğe dönüştü» dedi Cumhurbaşkanı.

Şevket Mirziyoyev projelerin titizlikle hazırlanması ve lojistiğin akılcı bir şekilde düzenlenmesiyle maliyetlerin düşürülebileceğini ve insanların ulaşımının kolaylaştırılabileceğini vurguladı.

«Sonuçta bu şehir insanlar için değil mi!» dedi devlet başkanı.

Bu düşünce, projenin temel amacını da yansıtıyor: büyük inşaatlar sadece yeni yapılar dikmekle sınırlı kalmamalı, insanların hayatını kolaylaştırmalı, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamalıdır.

Semerkant'ın turizm potansiyeli için yeni fırsat

Cumhurbaşkanı, ülkeye gelen turist sayısının arttığını belirtti. 2016 yılında Özbekistan'a 1,2 milyon turist gelirken, bugün bu yıllık rakamın 5 milyona ulaştığını vurguladı.

Devlet başkanı, uluslararası rekabet ortamında Özbekistan'ın konumunu güçlendirmesi gerektiğini, bunun için de ulaşım ve lojistik sistemini verimli bir şekilde geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Semerkant için bu tür projelerin önemi büyüktür. Çünkü şehir sadece ülkenin büyük bir kültürel ve tarihi merkezi değil, aynı zamanda yabancı turistlerin ziyaret ettiği önemli noktalardan biridir. Şehir içi ulaşım ne kadar rahat olursa, turistler ve yerel halk için o kadar iyi koşullar yaratılmış olur.

Karaderya üzerindeki yeni köprünün, Şirin yerleşimini şehir ve havalimanı ile bağlayarak ulaşım bağlantılarını güçlendirmesi hedefleniyor.

«Ben Özbekistanlıyım, halkım için çalışıyorum»

Devlet başkanı, şehirlerin insan yararına hizmet etmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini sürdürerek, her bireyin halka ve vatana karşı sorumluluğuna da değindi.

«Dünkü konuşmamda da “öz”, “biz”, “kimliğimiz”, “bizim olan” kelimelerine tekrar tekrar vurgu yaptım. “Ben Özbekistanlıyım, halkım için çalışıyorum, halkım için okuyorum, geleceğim için çabalıyorum” düşüncesiyle yaşamalıyız» dedi Şevket Mirziyoyev.

Bu düşünceler, ülke kalkınmasında altyapı projelerinin yanı sıra insan faktörü, bilgi, girişim ve topluma karşı sorumluluğun da önemli olduğunu gösteriyor.

Yeni köprü Semerkantlılara ne kazandıracak?

310 milyar som değerindeki proje devreye girdiğinde, Şirin yerleşimi ile Semerkant şehri arasındaki ulaşım bağlantısının yeni bir seviyeye çıkması bekleniyor. Mesafenin 19 kilometre kısalması, ulaşımın dört şeritli olması ve günde 25 bin araca kadar kapasite sağlaması, şehir altyapısı için önemli göstergelerdir.

Köprünün en büyük önemi, insanların zamanından tasarruf etmesi ve şehrin farklı bölgelerini birbirine yakınlaştırmasıdır. Şimdi temel görev, inşaatı kaliteli bir şekilde tamamlamak, güvenli ulaşımı sağlamak ve yeni ulaşım imkanlarından verimli bir şekilde yararlanmaktır.

Semerkant'taki bu proje, şehir kalkınmasında modern altyapı ile insan yararının ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.