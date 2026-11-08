Malika pazarında Google Pixel fiyatları ne kadar

·76·Teknoloji
Malika pazarında Google Pixel fiyatları ne kadar

Taşkent'teki Malika pazarında 8 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Google Pixel akıllı telefonlarının fiyatları belli oldu. Listede Pixel 8A ve Pixel 8 modellerinden yeni Pixel 11 serisine kadar çeşitli akıllı telefonlar yer alıyor. Cihazlar, bellek kapasitesine ve modeline bağlı olarak 525 dolar ile 1575 dolar arasında satışa sunuluyor.

Google Pixel akıllı telefon fiyatları:

• Pixel 8A, 8/256 GB — 525 dolar
• Pixel 8, 8/256 GB — 575 dolar
• Pixel 9A, 8/128 GB — 575 dolar
• Pixel 9A, 8/256 GB — 625 dolar
• Pixel 9, 12/128 GB — 725 dolar
• Pixel 10A, 8/128 GB — 725 dolar
• Pixel 10A, 8/256 GB — 775 dolar
• Pixel 10, 12/128 GB — 825 dolar
• Pixel 10, 12/256 GB — 875 dolar
• Pixel 10 Pro, 12/128 GB — 925 dolar
• Pixel 10 Pro XL, 16/256 GB — 1080 dolar
• Pixel 11, 12/256 GB — 980 dolar
• Pixel 11 Pro, 16/256 GB — 1330 dolar
• Pixel 11 Pro, 16/512 GB — 1440 dolar
• Pixel 11 Pro XL, 16/256 GB — 1490 dolar
• Pixel 11 Pro Fold, 16/256 GB — 1575 dolar

Belirtilen fiyatlar, 8 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Taşkent'teki Malika pazarındaki teklifler baz alınarak hazırlanmıştır.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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