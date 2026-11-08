Buhara'da 90. dakika draması: Rustamov'un golü Nasaf'a kritik galibiyeti getirdi

·42·Spor
Buhara'da 90. dakika draması: Rustamov'un golü Nasaf'a kritik galibiyeti getirdi

Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftasındaki kritik karşılaşmalardan birinde Karshi temsilcisi Nasaf, deplasmanda Buhara'ya konuk oldu. Çekişmeli ve yüksek gerilimli geçen mücadelede konuk ekip 1-0'lık skorla galibiyete uzandı.

Maçın kaderi, son dakikalardaki dramatik olaylarla; ev sahibi ekibin kaptanının oyundan atılması ve son saniyelerde gelen tek golle belirlendi.

Maçın özeti: 85. dakikada kırmızı kart ve 90. dakikada gelen galibiyet golü

Karşılaşma boyunca her iki takım da savunmada disiplinli kalarak tehlikeli pozisyonları minimize etmeye çalıştı ancak maçın sonunda sinirler gerildi:

  • Kaptanın ihracı: Maçın 85. dakikasında Buhara kaptanı Sardor Kulmatov, ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı (ilk kartını 20. dakikada görmüştü);

  • Rustamov'dan 90. dakikada gelen galibiyet golü: Sayısal üstünlüğü eline alan Karshi ekibi baskıyı artırdı ve 90. dakikada orta saha oyuncusu Oybek Rustamov rakip fileleri havalandırarak Nasaf'a altın değerinde üç puan kazandırdı.

Maç raporu ve kadrolar

  • Süper Lig. 27. Hafta

    Buhara — Nasaf 0:1

    Gol: Rustamov, 90.

    Sarı kartlar: Kulmatov (20), Murtazoyev (26), Gulamov (75).

    Kırmızı kart: Kulmatov (85, ikinci sarı kart).

  • Buhara: Hamroyev, Muxtorov, Todorov, Kulmatov, Mamasiddiqov, Esanov, Rajabov, Yoldoshev (Jurabekov, 84), Rodich (Kayumov, 84), Juraboyev (Ubaydullayev, 65), Kachavara (Roziyev, 73).

  • Nasaf: Nematov, Davronov, Gaybullayev, Abdunazarov (Otubanjo, 66), Eshmurodov, Rustamov, Gulamov, Muhiddinov, Murtazoyev, Shala, Abduxoliqov.

Puan durumundaki değişiklikler

Bu galibiyetin ardından ligin üst sıralarında önemli bir değişim yaşandı:

  • Nasaf ilk beşte: Kritik deplasman galibiyetinin ardından puanını 45'e çıkaran Nasaf, puan durumunda 5. sıraya yükseldi;

  • Buhara'nın durumu: Kendi sahasında son saniyelerde puan kaybeden Buhara ise 42 puanla 7. sırada kaldı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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