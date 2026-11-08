Buhara'da 90. dakika draması: Rustamov'un golü Nasaf'a kritik galibiyeti getirdi
Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftasındaki kritik karşılaşmalardan birinde Karshi temsilcisi Nasaf, deplasmanda Buhara'ya konuk oldu. Çekişmeli ve yüksek gerilimli geçen mücadelede konuk ekip 1-0'lık skorla galibiyete uzandı.
Maçın kaderi, son dakikalardaki dramatik olaylarla; ev sahibi ekibin kaptanının oyundan atılması ve son saniyelerde gelen tek golle belirlendi.
Maçın özeti: 85. dakikada kırmızı kart ve 90. dakikada gelen galibiyet golü
Karşılaşma boyunca her iki takım da savunmada disiplinli kalarak tehlikeli pozisyonları minimize etmeye çalıştı ancak maçın sonunda sinirler gerildi:
Kaptanın ihracı: Maçın 85. dakikasında Buhara kaptanı Sardor Kulmatov, ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı (ilk kartını 20. dakikada görmüştü);
Rustamov'dan 90. dakikada gelen galibiyet golü: Sayısal üstünlüğü eline alan Karshi ekibi baskıyı artırdı ve 90. dakikada orta saha oyuncusu Oybek Rustamov rakip fileleri havalandırarak Nasaf'a altın değerinde üç puan kazandırdı.
Maç raporu ve kadrolar
Süper Lig. 27. Hafta
Buhara — Nasaf 0:1
Gol: Rustamov, 90.
Sarı kartlar: Kulmatov (20), Murtazoyev (26), Gulamov (75).
Kırmızı kart: Kulmatov (85, ikinci sarı kart).
Buhara: Hamroyev, Muxtorov, Todorov, Kulmatov, Mamasiddiqov, Esanov, Rajabov, Yoldoshev (Jurabekov, 84), Rodich (Kayumov, 84), Juraboyev (Ubaydullayev, 65), Kachavara (Roziyev, 73).
Nasaf: Nematov, Davronov, Gaybullayev, Abdunazarov (Otubanjo, 66), Eshmurodov, Rustamov, Gulamov, Muhiddinov, Murtazoyev, Shala, Abduxoliqov.
Puan durumundaki değişiklikler
Bu galibiyetin ardından ligin üst sıralarında önemli bir değişim yaşandı:
Nasaf ilk beşte: Kritik deplasman galibiyetinin ardından puanını 45'e çıkaran Nasaf, puan durumunda 5. sıraya yükseldi;
Buhara'nın durumu: Kendi sahasında son saniyelerde puan kaybeden Buhara ise 42 puanla 7. sırada kaldı.
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