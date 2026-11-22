Chelsea 67 yıllık kötü istatistiği tekrarladı: Leeds karşısında ağır mağlubiyet
Chelsea, kendi sahasında Leeds'e 1-4 mağlup oldu. Bu yenilgi sadece Londra ekibinin puan durumundaki yerini etkilemekle kalmadı, aynı zamanda kulüp tarihinde 67 yıllık kötü bir istatistiği de gün yüzüne çıkardı. Şimdi Xabi Alonso'nun öğrencileri, taraftar eleştirileri ve artan baskı altında.
İngiltere Premier Lig11. hafta mücadelesinde Chelsea, kendi sahasında Leeds'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip için beklenmedik ve ağır bir mağlubiyetle sona erdi: 1-4.
“Aristokratlar”, kendi taraftarı önünde kalesinde dört gol gördü. Bu sonuç, Londra ekibi için sezonun en ciddi darbelerinden biri oldu. Ancak maçın en dikkat çekici yanı sadece skor değil: Chelsea, 67 yıldır görülmeyen olumsuz bir istatistiğe imza attı.
Chelsea 67 yıllık tarihi seriyi tekrarladı
Chelsea Dodgers sayfasının verilerine göre, Chelsea bu sezon kendi sahasında hem Leeds'e hem de Tottenham'a mağlup oldu. Kulüp, böyle bir durumla en son 67 yıl önce karşılaşmıştı.
Hatırlatmak gerekirse, Londra ekibi sekizinci haftada da kendi sahasında hüsrana uğramıştı. O dönemde Tottenham, derbide Chelsea'yi 2-0 mağlup etmişti.
Şimdi ise Leeds karşısında alınan 1-4'lük mağlubiyet, bu kötü istatistiği daha da ağırlaştırdı.
Xabi Alonso taraftar eleştirileri altında kaldı
Leeds karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından Chelsea taraftarlarının tepkisi de arttı.
Chelsea Dodgers haberinde belirtildiği üzere, maç boyunca takım oyuncuları yoğun şekilde ıslıklandı. Teknik direktör Xabi Alonso da taraftarların alay ve eleştirilerine maruz kaldı.
Bu durum, takımdaki sonuçlardan duyulan memnuniyetsizliğin arttığını gösteriyor. Özellikle kendi sahasında üst üste önemli rakiplere karşı alınan mağlubiyetler, taraftarlar için ciddi bir hayal kırıklığı sebebi oluyor.
Chelsea, Premier Lig tablosunda 8. sırada kaldı
Leeds karşısında alınan mağlubiyetin ardından Chelsea, İngiltere Premier Lig puan durumunda sekizinci sırada kaldı.
Londra kulübü için artık temel görev; kötü seriyi durdurmak, taraftarların güvenini geri kazanmak ve üst sıralar için verilen mücadeleden kopmamak.
Ancak 67 yıllık kötü istatistiğin tekrarlanması ve kendi sahasındaki ağır mağlubiyet, takım üzerindeki baskıyı daha da artırabilir. Xabi Alonso'nun öğrencilerinin bu durumdan nasıl çıkacağı ise önümüzdeki maçlarda belli olacak.
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