Chelsea, kendi sahasında Leeds'e 1-4 mağlup oldu. Bu yenilgi sadece Londra ekibinin puan durumundaki yerini etkilemekle kalmadı, aynı zamanda kulüp tarihinde 67 yıllık kötü bir istatistiği de gün yüzüne çıkardı. Şimdi Xabi Alonso'nun öğrencileri, taraftar eleştirileri ve artan baskı altında.

İngiltere Premier Lig11. hafta mücadelesinde Chelsea, kendi sahasında Leeds'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip için beklenmedik ve ağır bir mağlubiyetle sona erdi: 1-4.

“Aristokratlar”, kendi taraftarı önünde kalesinde dört gol gördü. Bu sonuç, Londra ekibi için sezonun en ciddi darbelerinden biri oldu. Ancak maçın en dikkat çekici yanı sadece skor değil: Chelsea, 67 yıldır görülmeyen olumsuz bir istatistiğe imza attı.

Chelsea 67 yıllık tarihi seriyi tekrarladı

Chelsea Dodgers sayfasının verilerine göre, Chelsea bu sezon kendi sahasında hem Leeds'e hem de Tottenham'a mağlup oldu. Kulüp, böyle bir durumla en son 67 yıl önce karşılaşmıştı.