İngiltere Premier Lig'in 11. haftası favoriler için iyi geçmedi. Chelsea, sahasında Leeds'e farklı mağlup oldu, Manchester Cityise Fulham ile berabere kalarak galibiyet hasretini dört maça çıkardı. Arsenal de Newcastle deplasmanında iki puan bıraktı.

İngiltere şampiyonasının 2026/2027 sezonunda 21 Kasım günü 11. haftanın yedi karşılaşması oynandı. Haftanın en sarsıcı sonucu Londra'da kaydedildi: Chelsea, taraftarları önünde Leeds'e 1-4 mağlup oldu.

Manchester Cityve Arsenal de galibiyet alamadı. Aksine, Bournemouth başarılı sonuçlarına bir yenisini ekleyerek tüm kulvarlardaki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Chelsea sahasında 1-4 mağlup oldu

Chelsea — Leeds 1-4

Haftanın en beklenmedik sonucu Londra'da alındı. Chelsea, sahasında Leeds'i ağırladı ancak karşılaşmayı farklı skorla kaybetti.

Ev sahibi ekip 25. dakikada Emanuel Emegha'nın golüyle öne geçti. Ancak Leeds kısa süre sonra cevap verdi. 28. dakikada Noah Okafor durumu eşitledi.

İkinci yarıda konuk ekip üstünlüğü ele aldı. 53. dakikada Dominic Calvert-Lewin penaltıyı gole çevirerek Leeds'i öne geçirdi. Beş dakika sonra Okafor ikinci golünü atarak duble yaptı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Brenden Aaronson bir gol daha atarak skoru belirledi: 1-4.

Böylece Chelsea taraftarları önünde ağır bir yenilgi aldı. Leeds ise Londra'dan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Manchester Citydördüncü maçında da galibiyet alamadı

Manchester City— Fulham 1-1

Pep Guardiola'nın öğrencileri de sahasında taraftarlarını mutlu edemedi. Fulham ile oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Maçta gol perdesini konuk ekip açtı. 16. dakikada Rodrigo Muniz rakip fileleri havalandırarak Fulham'ı öne geçirdi.

Manchester City ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. 57. dakikada Elliot Anderson skoru eşitledi.

Kalan sürede her iki takım da galibiyet golü için çabaladı ancak tabeladaki rakamlar değişmedi.

Bu sonuçla Manchester City'nin İngiltere ligindeki galibiyet hasreti dört maça çıktı. Guardiola'nın öğrencileri için bu durum şampiyonluk yarışında pahalıya patlayabilir.

Arsenal, Newcastle deplasmanında iki puan kaybetti

Newcastle — Arsenal 2-2

Haftanın bir diğer önemli maçında Arsenal, deplasmanda Newcastle ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele 2-2 sona erdi.

Maçta Eberechi Eze, Harvey Barnes, Malick Thiaw ve Noni Madueke isimlerini tabelaya yazdırdı. Ancak iki takım da birbirine üstünlük kuramadı.

Sonuç olarak Arsenal deplasmandan bir puanla döndü. Bu durum, Londra ekibinin puan tablosundaki liderliğini pekiştirmesine izin vermedi.

Bournemouth dokuzuncu galibiyetini aldı

Bournemouth — Nottingham Forest 2-0

Haftanın en istikrarlı takımlarından biri olan Bournemouth, bir galibiyet daha elde etti. Takım, sahasında Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti.

19. dakikada Evanilson golü attı. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Justin Kluivert ikinci golü kaydederek ev sahibinin üstünlüğünü perçinledi.

Böylece Bournemouth tüm kulvarlardaki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı. Takım, sezonun en dikkat çekici sonuçlarından birine imza atıyor.

Tottenham kazandı, Aston Villa berabere kaldı

Tottenham — Ipswich 2-0

Tottenham, sahasında Ipswich'i 2-0 yendi. Luca Williams-Barnett 15. dakikada perdeyi açarken, Dominic Solanke 52. dakikada ikinci golü attı.

Aston Villa — Sunderland 0-0

Aston Villa ile Sunderland arasındaki maçta kazanan çıkmadı. Karşılaşma boyunca takımlar gol bulamadı ve maç 0-0 bitti.

Coventry, Crystal Palace'ı mağlup etti

Coventry — Crystal Palace 3-2

Haftanın bol gollü maçlarından biri Coventry ile Crystal Palace arasında geçti. Ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Taiwo Awoniyi 5. dakikada Coventry'yi öne geçirdi. Yann Pinho 13. dakikada durumu eşitledi. 30. dakikada Takeshi Sakamoto ev sahibini tekrar öne geçirdi, ilk yarının uzatma dakikalarında ise Jorgen Strand Larsen skoru dengeledi.

Maçın kaderi 85. dakikada belli oldu. Crystal Palace oyuncusunun kendi kalesine attığı gol Coventry'ye galibiyeti getirdi: 3-2.

PL 11. hafta 21 Kasım sonuçları

Maç Skor Manchester City — Fulham 1-1 Bournemouth — Nottingham Forest 2-0 Aston Villa — Sunderland 0-0 Tottenham — Ipswich 2-0 Chelsea — Leeds 1-4 Coventry — Crystal Palace 3-2 Newcastle — Arsenal 2-2

PL'de şampiyonluk yarışı iyice kızıştı

11. haftanın bu sonuçları birçok favori için ciddi bir sinyal oldu. Chelsea sahasında farklı mağlup oldu, Manchester City galibiyet serisi yakalayamadı, Arsenal ise deplasmanda iki puan bıraktı.

Aksine, Bournemouth galibiyet serisini sürdürerek istikrarlı bir oyun sergiliyor. İngiltere şampiyonasında sezonun sonraki maçlarının liderler arasındaki rekabete nasıl etki edeceği artık daha merak konusu.