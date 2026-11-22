WBA başkanı, kendi «X» sosyal medya hesabından boksörü tebrik ederek, müsabakanın durdurulduğu andaki hakem puanlarını da paylaştı.

Dünya Boks Birliği ( WBA ) başkanı Gilberto Mendoza ABD'de Golden Boy ve DAZN promotörlük şirketleri tarafından düzenlenen profesyonel boks gecesinde Özbek boksör Ruslan Abdullayev'in erken galibiyetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ruslan Abdullayev rakibini nakavt etti ve şampiyonluk kemerini korudu (video)

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«Ruslan Abdullayev'i, birinci yarı orta sıklet WBA Continental Gold kemerini bir kez daha başarıyla koruduğu için tebrik ederim: Indio'da Juan Mesa Angulo'yu altıncı rauntta nakavt etti. Profesyonel bokstaki 6-0'lık rekoru ve 2024 Olimpiyatları katılımcısı olmasıyla çok hızlı bir yükseliş sergiliyor», — diye yazdı Gilberto Mendoza.

Gösterge Bilgi Boksör Ruslan Abdullayev Rakip ve sonuç Juan Mesa Angulo — 6. rauntta nakavt Ödül WBA Continental Gold kemeri (birinci yarı orta sıklet) Profesyonel rekor 6–0 Mekan ve organizatörler Indio (ABD); Golden Boy ve DAZN

Amatör bokstaki başarıları

Profesyonel ringe geçmeden önce Ruslan Abdullayev, Özbekistan milli takımı bünyesinde amatör boksta büyük başarılara imza attı. O, 2023 yılında dünya şampiyonu, 2022 yılında ise Asya şampiyonu unvanlarını kazandı, ayrıca 2024 Olimpiyatları katılımcısıdır.

Sizce Ruslan Abdullayev'in 6-0'lık rekoru ve kemerini erken koruması, profesyonel boksta büyük unvan maçlarına yaklaşmasını ne kadar hızlandırır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!