Şimdi ise bu süreçte önemli bir aşama geride kaldı. Sporcunun antrenörü Yerdos Janabergenov, Kazakistan vatandaşlığı verilmesine ilişkin kararnamenin imzalandığını ve belgelerin resmi kayıt sürecine girdiğini belirtti. Bu konuda Sports.kz yayını, gazeteci Aslan Kajenov ile yapılan görüşmeye dayanarak haber verdi.

Özbek boksörün Kazakistan'a taşınması ve yeni milli takımın onurunu koruma niyeti birkaç aydır tartışılıyordu. Vatandaşlık işlemleriyle ilgili süreç nedeniyle Sayat Ilyasov bir süre Kazakistan boks takımına tam olarak katılamadı, hatta ülke şampiyonasını bile kaçırdı.

Özbekistan milli takımı formasıyla uluslararası madalyalar kazanan genç boksör Sayat Ilyasov, Kazakistan vatandaşlığına geçiş sürecini tamamladı. Vatandaşlık verilmesine ilişkin kararname imzalandı ve ilgili belgeler resmi işlemler için teslim edildi. Sporcunun artık Kazakistan milli takımı adına uluslararası müsabakalara katılması bekleniyor.

Belgelerin çok hızlı ve verimli bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olan tüm yetkililere teşekkür ederim. Sayat örneğinde olduğu gibi, daha birçok güçlü soydaşımızın Kazakistan'a gelerek ülkemizin onurunu koruyacağını düşünüyorum, dedi antrenör.

Janabergenov'un belirttiğine göre, vatandaşlık verilmesine ilişkin kararname imzalandı ve ilgili belgeler iki gün önce resmi işlemler için teslim edildi. Boksörün pasaportunu alması için şahsen imza atması ve fotoğraf çektirmesi gibi resmi işlemler kaldı.

Antrenörün planına göre Sayat Ilyasov, Kazakistan pasaportunu yeni yıla kadar eline alabilir.

Sayat Ilyasov şu anda nerede ve hangi müsabakaya hazırlanıyor?

Sayat Ilyasov şu anda Kazakistan milli takımı ile Türkistan bölgesindeki «Almatau» antrenman kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Önümüzdeki günlerde Taşkent'te Boks Dünya Kupası final aşamasının yapılması planlanıyor. Kazakistan milli takımı da bu müsabakaya katılacak. Ilyasov şu anda milli takımla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor ve kamptaki sporculara destek veriyor.

Ancak antrenör, boksörün bu müsabakada Kazakistan adına resmen yer alıp almayacağı konusunda net bir bilgi vermedi.

Sayat Ilyasov neden Özbekistan'dan Kazakistan'a taşındı?

Sayat Ilyasov, Özbekistan milli takımı bünyesinde birçok uluslararası müsabakada başarılı sonuçlar elde eden genç boksörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Sporcunun kariyerindeki başlıca başarıları şunlardır:

2022 yılı — Gençler Asya Şampiyonası bronz madalyası;

2023 yılı — Asya Şampiyonası gümüş madalyası;

2025 yılı — 22 yaş altı Asya Şampiyonu;

2025 yılı — IBA Dünya Şampiyonası katılımcısı.

Boksör, bu yılın ocak ayı sonunda tarihi vatanı olan Kazakistan'a taşındı. Amacı, yeni ülkesinin milli takımıyla uluslararası müsabakalara katılmak ve Kazakistan'ın onurunu korumaktı.

Ancak vatandaşlık ve pasaport işlemleriyle ilgili sorunlar nedeniyle Ilyasov bir süre yeni milli takım kadrosunda resmi müsabakalara katılamadı. Hatta kasım ayında düzenlenen Kazakistan Şampiyonası'nı da belgelerle ilgili durum nedeniyle kaçırdı.

Şimdi vatandaşlık kararının imzalanması, sporcunun yeni milli takımdaki kariyerine başlaması yolunda önemli bir adım oldu. Pasaport işlemleri tamamlandığında, Kazakistan adına uluslararası müsabakalara katılması için gerekli yasal zeminin oluşması bekleniyor.