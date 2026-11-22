Budapeşte'de düzenlenen Total Chess turnuvası, Özbek büyükusta Nodirbek Abdusattorov için şanssız sona erdi. 24 satranç oyuncusunun katıldığı yarışmanın genel klasmanında vatandaşımız 23. sırada yer aldı. Buna rağmen, turnuva sonucu olarak 11 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Özbekistan'ın önde gelen satranç oyuncularından biri olan Nodirbek Abdusattorov, Budapeşte'deki Total Chess turnuvasında beklenen sonucu kaydedemedi. Yarışmanın ana aşamalarındaki şanssız performanslar ve sıralama maçlarındaki sonuçlar onu genel tablonun alt sıralarında bıraktı.

24 satranç oyuncusunun katıldığı turnuvada Abdusattorov 23. oldu. Bu sonuçla Özbek büyükusta 11.000 ABD doları ile ödüllendirildi.

Blitz ve hızlı satrançtaki sonuçlar beklendiği gibi olmadı

Nodirbek Abdusattorov için turnuvanın ilk aşamaları başarısız geçti. Blitz maçlarında oynanan ilk 9 turda 2,5 puan toplayarak 22. sırada kaldı.

Hızlı satranç A grubunda da satranç oyuncumuz potansiyelini tam olarak sergileyemedi. 10 partide Abdusattorov sadece bir kez galip geldi, altı karşılaşmada berabere kaldı ve üç kez mağlup oldu.

9 puanla grubunda 6. olan Nodirbek, 21-24. sıralar için yapılan maçlara katılmak zorunda kaldı.

Praggnanandhaa ile yapılan maç Abdusattorov için belirleyici oldu

21-24. sıralar için yapılan maçların yarı finalinde Nodirbek Abdusattorov, Hintli büyükusta Rameshbabu Praggnanandhaa ile karşı karşıya geldi.

İki satranç oyuncusu arasındaki mücadele iki gün sürdü. İlk günkü maçlarda Praggnanandhaa 9:11 skorla üstünlük sağladı.

İkinci günkü oyunlarda ise Abdusattorov, hızlı satranç öncesinde 8,5:3,5 öndeydi. Ancak belirleyici partide Hintli satranç oyuncusunun galibiyeti durumu değiştirdi. Nihai skor 8,5:11,5 oldu ve Praggnanandhaa bir üst tura yükseldi.

Bu sonuçtan sonra Abdusattorov için turnuvada 23. sıranın üzerine çıkma şansı kalmadı.

Vaishali karşısındaki galibiyet Nodirbek'e 23. sırayı getirdi

Praggnanandhaa'ya yenildikten sonra Nodirbek Abdusattorov, Vaishali'ye karşı sıralama maçına çıktı.

İki günlük mücadelede Özbek büyükusta galip gelerek turnuvayı 23. sırada tamamlamayı başardı. Bu, turnuvadaki ulaşabileceği en yüksek sonuçtu.

Total Chess turnuvası galibi 80 bin dolar kazandı

Budapeşte'deki Total Chess turnuvasının şampiyonluğu İranlı büyükusta Alireza Firouzja'ya nasip oldu. Yarışmada birinciliği elde ettiği için 80.000 ABD doları ile ödüllendirildi.

Nodirbek Abdusattorov ise turnuvayı 23. sırada tamamlayarak 11.000 dolar kazandı.