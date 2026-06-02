Andican'da 19 yaşındaki genç köprüden atlama tehdidinde bulundu

Andican şehrinde 19 yaşındaki bir gencin köprüden atlama girişimi kaydedildi. Olay, 2 Haziran gecesi İşçiler mahallesi sınırları içerisindeki Navoi Caddesi üzerinde bulunan köprüde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2007 doğumlu M.M., ailevi sorunlar nedeniyle girdiği bunalım sonucu köprüden atlama tehdidinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine soruşturma ekibi ve ilgili kurum temsilcileri sevk edildi. Uzmanların çabaları sonucunda genç güvenli bir şekilde aşağı indirildi ve olası bir facia önlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse, daha önce aynı köprüde benzer bir olayın yaşandığı bildirilmişti.