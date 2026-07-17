Ailesinin aradığı kız 35 yıl boyunca yanı başlarında yaşamış

·91·Dünya
Ailesinin aradığı kız 35 yıl boyunca yanı başlarında yaşamış

Çin'de 35 yıl önce kaybolan bir kız, uzun süren aramaların ardından gerçek ailesiyle yeniden bir araya geldi. En şaşırtıcı olanı ise, tüm bu yıllar boyunca öz anne ve babasından sadece 100 metre uzaklıkta, yan sokakta yaşadığının ortaya çıkmasıydı. Bu durum Mothership tarafından haberleştirildi.

Yayınlanan bilgilere göre, 37 yaşındaki Sui Ning 1991 yılında Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning şehrindeki bir pazarda kayboldu. O dönemde ailesi bölgede kirada oturuyor, babası ise pazarda gıda ürünleri satıyordu.

Belirtilenlere göre, kaybolduğu gün babası iki yaşındaki kızına biraz para vererek yakındaki dükkandan çörek almasını istedi. Ancak küçük kız yolunu şaşırarak büyük toptancı pazarına doğru gitti. Orada bir kadın satıcı çocuğu fark etti ve kaybolduğunu anlayınca hoparlör aracılığıyla ailesini bulmaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen kimse gelmedi.

Bunun üzerine Çinli kadın küçük kızı evine götürdü, onu kendi çocuğu gibi yetiştirip büyüttü. Bu süre zarfında kızın biyolojik anne ve babası birkaç yıl daha Nanning şehrinde kalmaya, aynı pazarda çalışmaya ve yan sokakta yaşamaya devam etti. Ne yazık ki, Sui Ning'in babası ömrü boyunca kızını aramış olsa da, onunla kavuşamadan birkaç yıl önce hayatını kaybetti.

Daha sonra üvey ailesiyle Debao şehrine taşınan Sui Ning, gerçek ailesini kendi imkanlarıyla aramaya başladı. 7 Temmuz'da kayıp yakınlarını arayan özel bir servise kaydoldu ve birkaç saat sonra kız kardeşi onunla iletişime geçti.

Ardından kız kardeşler DNA testi yaptırdı ve sonuçlar akraba olduklarını doğruladı. Böylece Sui Ning, 35 yıllık ayrılığın ardından annesi ve kız kardeşiyle kavuşma mutluluğuna erişti.

ÇinKayıpAileKavuşmaSui Ning
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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