Neymar 23 milyon dolara yat satın aldı

·48·Dünya
Neymar 23 milyon dolara yat satın aldı

Brezilya milli takımı futbolcusu Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından 23 milyon dolara bir yat satın aldı. Bu haber TyC Sports tarafından duyuruldu.

Yayına göre yat, Rio de Janeiro'daki Angra dos Reis şehrinde bulunuyor. Yatta altı kamara, geniş dinlenme alanları ve üst güvertede bir helikopter pisti mevcut.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası macerası, son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olmalarıyla sona erdi. Karşılaşmada Erling Haaland 79. ve 90. dakikalarda iki gol kaydetti. Sakatlığı nedeniyle turnuvanın ilk iki maçını kaçıran Neymar, 67. dakikada oyuna dahil oldu. 90+10. dakikada penaltıdan bir gol atarak farkı azaltsa da, bu Brezilya'yı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

NeymarBrezilyaDünya KupasıFutbolYat
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