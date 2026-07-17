Uganda'nın 86 yaşındaki başbakan yardımcısı yeniden gündemde

Uganda'nın ikinci başbakan yardımcısı, 86 yaşındaki General Moses Ali, ülkenin en uzun süre siyaset sahnesinde kalan isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Askeri kariyerine 1968'de başlayan Ali, Idi Amin döneminde maliye, içişleri ve spor bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin yakın müttefiki haline geldi.

Ocak 2026'da Moses Ali, Adjumani West bölgesinden yeniden parlamentoya seçildi. Sağlığı ve yaşına yönelik eleştirilere rağmen destekçileri, onu uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş bir siyasetçi olarak desteklemeye devam etti.

Seçim kampanyası sırasında Ali birçok etkinliğe şahsen katılmadı, seçmenlere çoğunlukla ekibi aracılığıyla ulaştı. Mart ayında, halka açık bir etkinlikten korumalarının yardımıyla ayrıldığına dair görüntüler yayıldı. Bu durum, Uganda'da siyasi liderlik, yaş ve sağlık konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.