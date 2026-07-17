ABD, Çin'e NVIDIA H200 çip sevkiyatına izin verdi

ABD hükümeti, yapay zeka teknolojileri alanındaki ihracat kısıtlamalarını hafifleterek NVIDIA'nın en güçlü grafik işlemcilerinden biri olan H200 modellerinin Çin pazarına sevkiyatına başladı. Washington'ın bugüne kadar en gelişmiş çiplerin Pekin'in eline geçmesini sıkı bir şekilde engellemesi nedeniyle, bu kararın küresel teknoloji yarışı ve ekonomik ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Jeffrey Kessler, Temsilciler Meclisi komitesindeki konuşmasında H200 çiplerinin ilk partilerinin Çin'e ulaştığını doğruladı. Ixbt.com verilerine dayanan açıklamasına göre, şu an için sevkiyat hacmi oldukça küçük ve her işlem hükümet tarafından yakından denetleniyor.

Sıkı denetim ve gizli listeler

Bakanlık yetkilisi, her ihracat başvurusunun ayrı ayrı değerlendirildiğini ve izinlerin yalnızca belirli kriterleri karşılayan şirketlere verildiğini vurguladı. Kongre'ye sunulan kapalı raporda, bu çipleri satın alma hakkına sahip Çinli şirketlerin listesi yer alıyor. Bu önlemler, ileri teknolojilerin askeri amaçlarla kullanılmasını önlemeyi hedefliyor.

NVIDIA ve AMD ürünlerini satın alma izni alanlar arasında Çinli telekomünikasyon devi ZTE'nin yan kuruluşları ve diğer büyük teknoloji oyuncularının bulunduğu belirtiliyor. Daha önce Alibaba, Tencent ve ByteDance gibi şirketlerin de bu listeye girmek için başvurduğu bildirilmişti. Bu şirketler, bulut bilişim sistemlerini ve sinir ağlarını geliştirmek için yüksek performanslı çiplere büyük ihtiyaç duyuyor.

NVIDIA H200 hızlandırıcıları, şu anda piyasadaki en gelişmiş çözümlerden biridir. Büyük hacimli verilerin işlenmesinde ve karmaşık yapay zeka modellerinin eğitilmesinde benzersiz bir hız sağlar. Küresel çip kıtlığı veya ticaret savaşları nihai ürün fiyatlarını doğrudan etkilediğinden, teknoloji zincirindeki bu değişimler gelişmekte olan pazarlar için de önem taşıyor.

Siyasi baskı ve ekonomik çıkarlar

Bazı piyasa analistleri, ABD'nin bu adımını siyasi ve ekonomik çıkarlar arasında denge kurma çabası olarak değerlendiriyor. İhracat kısıtlamaları, başta NVIDIA olmak üzere Amerikan şirketlerinin gelirlerini olumsuz etkiliyordu. Dünyanın en büyük yarı iletken pazarı olan Çin'den tamamen vazgeçmek, ABD teknoloji sektörünün finansal istikrarına zarar verebilir.

Buna rağmen uzmanlar, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını beklemiyor. ABD hükümeti, "ulusal güvenlik" bahanesiyle en yeni teknolojileri elinde tutmaya çalışıyor. Çinli üreticiler ise Batı teknolojilerine bağımlılığı azaltmak için yerli çipler üretme konusunda aktif çalışmalar yürütüyor.

Sonuç olarak, NVIDIA H200 çiplerinin Çin'e girişi, küresel yapay zeka pazarındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacaktır. Bu süreç, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda dünya genelinde dijital ekonominin gelişim hızını da belirleyecektir.