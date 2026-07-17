19 yıllık gizemli tesadüf: Messi ve Yamal finalde karşılaşıyor

·49·Spor
19 yıllık gizemli tesadüf: Messi ve Yamal finalde karşılaşıyor

Bugün futbol dünyasını hayrete düşüren ünlü fotoğraf tam 19 yıl önce çekilmişti. Fotoğrafta henüz bebek olan Lamine Yamal ve Barcelona'nın genç yıldızı Lionel Messi yer alıyor.

Şimdi ise kader onları 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finalinde rakip olarak sahaya çıkarıyor. En ilginç olanı ise tarihte 19 rakamıyla bağlantılı bu tesadüflerin oldukça fazla olması.

Ünlü fotoğraftaki bebek artık 19 yaşında

Messi ve Lamine Yamal'ın yer aldığı fotoğraf 2007 yılında çekildi. O dönemde Yamal henüz birkaç aylık bir bebek, Messi ise dünya futbolunun zirvesine doğru ilk adımlarını atan genç bir futbolcuydu.

Aradan 19 yıl geçtikten sonra Lamine Yamal da 19 yaşına girdi ve İspanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası finaline kadar ulaştı.

Bir zamanlar Messi'nin kucağında duran bebek, artık onun en büyük rakiplerinden birine dönüştü. Futbol bazen senaryoyu gerçeğin ötesine taşıyor.

Messi de Barcelona'da 19 numarayı giymişti

Ünlü fotoğrafın çekildiği dönemde Lionel Messi Barcelona formasıyla 19 numaralı formayı giyiyordu.

Bugün ise aynı numarayı Lamine Yamal İspanya Milli Takımı'nda seçti. Böylece iki futbolcuyu birleştiren 19 rakamı bir kez daha odak noktası haline geldi:

  • fotoğraf 19 yıl önce çekildi;

  • Lamine Yamal 19 yaşına girdi;

  • Messi Barcelona'da 19 numarayı giydi;

  • Yamal İspanya formasıyla 19 numarayı seçti;

  • final 19 Temmuz'da oynanacak.

Numerolojiye inananlar için bu tür benzerlikleri basit bir tesadüf olarak adlandırmak pek kolay olmasa gerek.

Bir fotoğraftan Dünya Kupası finaline

Messi ve Yamal'ın futboldaki yolları farklı dönemlere denk geliyor. Arjantinli yıldız çoktan futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri haline geldi.

Yamal ise yeni neslin ana kahramanı olarak Messi'nin rekorlarına ve mirasına en çok yaklaşan futbolculardan biri olarak görülüyor.

Şimdi bir tarafta 39 yaşındaki efsane, diğer tarafta ise 19 yaşındaki yeni yıldız dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

19 yıllık gizemli tesadüf: Messi ve Yamal finalde karşılaşıyor

Tarihi final 19 Temmuz'da gerçekleşecek

2026 Dünya Kupası'nın final maçında İspanya ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek.

Messi ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak. Yamal ise İspanya'yı yeni dönemdeki en büyük kupaya taşıma fırsatına sahip.

19 yıl önce aynı fotoğrafta buluşan iki futbolcu, 19 Temmuz'da dünyanın en önemli futbol sahasında rakip olarak yüz yüze gelecek. Bazen kaderin kendisi de numerolojiyle ilgileniyor gibi görünüyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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