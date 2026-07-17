Amazon'a ait Zoox robotaksileri duman nedeniyle geri çağrılıyor

Amazon'a ait Zoox girişimi, sürücüsüz robotaksileriyle ilgili bir yazılım geri çağırma işlemi başlattığını duyurdu. Bu karar, Haziran ayında yaşanan talihsiz bir olaya dayanıyor: Şirketin otonom aracı, yoğun dumanla kaplı bir yangın bölgesinde hareket etmekte zorlanarak acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelledi. Bu durum, robotik ve AI teknolojilerinin gerçek dünyadaki karmaşık senaryolarda hala eksiklikleri olduğunu gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre olay Haziran ayı sonunda gerçekleşti ancak detayları yeni açıklandı. Zoox robotaksisi bir yangın bölgesine denk geldiğinde, çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle sistemin kafası karıştı. Araç ani fren yaptı ve olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak sonunda hareket edemez hale geldi. Şans eseri, o sırada araçta yolcu bulunmuyordu ve kimse yaralanmadı.

Güvenlik ve acil durumlar

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ( NHTSA ) verilerine göre, robotaksi henüz itfaiye ekipleri tarafından kapatılmamış bir bölgeye girdi. Araç kendi kendini yönetemez hale gelince uzaktan operatörün müdahale etmesi gerekti. Operatör, aracı geri sürerek itfaiyeciler için yolu açtı. ixbt.com yayınına göre, bu durum NHTSA yönetiminin ciddi tepkisine yol açtı.

NHTSA yöneticisi Jonathan Morrison, otonom araç geliştiricilerine gönderdiği mektupta, acil durum ekiplerinin çalışmalarını engellemenin kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı. Ona göre, yangın veya kaza alanları "nadir görülen durumlar" değil, günlük gerçekliklerdir. Bu nedenle, robotaksilerin bu tür durumları tespit etmesi ve doğru tepki vermesi zorunludur, aksi takdirde bu teknik bir yetersizlik olarak değerlendirilir.

Sistemsel sorunlar ve güncellemeler

Zoox, 105 araçlık filosu için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Şirket temsilcilerine göre yeni algoritma, dumanlı ortamlarda sensörlerin performansını iyileştiriyor ve benzer durumların önüne geçiyor. Belirtmek gerekir ki bu, Zoox için bu yılki ilk geri çağırma değil. Daha önce Mart ayında da ani frenleme sorunu nedeniyle yazılım üzerinde düzenleme yapılmıştı.

Sadece Zoox değil, Waymo gibi sektördeki diğer devler de benzer sorunlarla karşılaşıyor. TechCrunch'ın haberine göre, Waymo robotaksileri bu yılın Mart ayına kadar en az altı kez acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelledi. Bazı durumlarda kurtarma ekipleri robotaksiyi elle itmek zorunda kaldı. Bu durum, otonom araçların şehir altyapısına tam entegrasyonu için daha çok çalışılması gerektiğini gösteriyor.

Şu anda Zoox, Las Vegas ve San Francisco şehirlerinde hizmetlerini test ediyor. Şirketin robotaksileri özgün bir tasarıma sahip olup direksiyon ve pedalları bulunmuyor. Bu nedenle, ticari faaliyetlere başlamak için şirketin federal güvenlik standartlarından muafiyet alması bekleniyor. Teknik sorunlar çözülürse, bu proje şehir içi ulaşım sistemini tamamen değiştirebilir.