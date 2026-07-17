Ballon d’Or 2026: Kylian Mbappe adaylar arasından çıktı, Lionel Messi ise yaklaşıyor

Dünya futbolunda yılın en iyi oyuncusuna verilen "Ballon d’Or" (Altın Top) ödülü için mücadele kızıştı. Ancak, 2026 ödülünün ana adaylarından biri olarak görülen Kylian Mbappe, bu yarışta şansını neredeyse kaybetti. Goal.com'a verdiği röportajda eski futbolcu Jeremie Aliadiere, Fransız forvetin şansını düşük değerlendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon boyunca Real Madrid formasıyla ve Fransa milli takımı bünyesinde bireysel olarak yüksek istatistikler yakalamış olsa da, takım başarılarının eksikliği aleyhine işliyor. Özellikle Real Madrid'in üst üste ikinci sezonu büyük kupalar kazanamadan tamamlaması ve Fransa'nın uluslararası arenadaki başarısızlığı, Mbappe'nin prestijli ödüle olan umutlarını suya düşürdü.

Kupa eksikliği ve uluslararası arenadaki mağlubiyet

Mbappe, Kuzey Amerika'da düzenlenen büyük turnuvada sekiz gol atarak gezegenin en iyi forvetlerinden biri olduğunu kanıtlamıştı. Ancak yarı finalde İspanya'dan alınan mağlubiyet, onun uluslararası düzeydeki zaferini erteledi. Ballon d’Or kurallarına göre, bireysel istatistiklerin yanı sıra Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası gibi prestijli turnuvalarda şampiyonluk kazanmak gerekiyor.

Jeremie Aliadiere, Mbappe'nin bireysel düzeyde fantastik bir sezon geçirdiğini ve takımını birçok maçta sırtladığını vurguladı. Ancak Real Madrid ile hiçbir kupa kazanamaması, onu oylama sürecinde geride bırakıyor. Benzer bir durum İngiltere milli takımı forveti Harry Kane için de geçerli; o da kupasız kaldığı için adaylar listesinden düşmüş durumda.

Lionel Messi ve dokuzuncu Ballon d’Or'a doğru adım

Mbappe'nin aksine, Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi bir kez daha dünya futbolunun zirvesine dönüyor. Arjantinli efsane, takımını Dünya Kupası finaline kadar taşıdı ve turnuva boyunca sekiz gol atmayı başardı. Eğer Arjantin finalde İspanya'yı mağlup edip unvanını korursa, Messi'nin dokuzuncu Ballon d’Or'unu kazanması neredeyse kesinleşecek.

Şu anda Messi, bu ödül için ana favori olarak görülüyor. Deneyimli futbolcunun uluslararası arenadaki istikrarı ve kritik maçlardaki rolü, onu genç yıldızlardan ayırıyor. Futbol kamuoyu, Mbappe'nin bir sonraki şansı için en az 12 ay daha beklemesi gerektiğini tahmin ediyor, çünkü mevcut durumda kupa sayısı bireysel yetenekten daha ağır basıyor.