Starlink Mobile teknolojisi Avrupa'ya geldi: Standart akıllı telefonlar uyduya bağlanıyor

·13·Teknoloji
Starlink Mobile teknolojisi Avrupa'ya geldi: Standart akıllı telefonlar uyduya bağlanıyor

SpaceX, devrim niteliğindeki Direct to Cell teknolojisini Avrupa pazarında test etmeye başladı. Starlink Mobile projesi kapsamında İtalya'da, standart akıllı telefonlar üzerinden doğrudan uydu ağına bağlanma imkanı oluşturuluyor. İletişim kalitesi artık yer istasyonlarına bağlı olmayacağından, bu yeniliğin mobil iletişim sektöründe yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre SpaceX, bu projeyi hayata geçirmek için İtalya'nın büyük operatörleri Fastweb ve Vodafone ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu ortaklık sayesinde, 4G ağını destekleyen herhangi bir akıllı telefon sahibi, yerel şebekenin çekmediği bölgelerde bile ağa bağlanabilecek. Bu durum, özellikle dağlık ve ulaşımı zor bölgeler için büyük önem taşıyor.

Test alanı olarak Apenin Dağları seçildi

Projenin ilk testleri İtalya'nın orta kesimindeki Apenin Dağları'nda gerçekleştirilecek. Bu bölge, karmaşık coğrafi yapısı ve düşük nüfus yoğunluğu ile öne çıkıyor. Böyle koşullarda geleneksel mobil iletişim altyapısını kurmak ve sürdürmek ekonomik açıdan oldukça maliyetlidir. Testler başarılı olursa, hizmetin tüm ülkede yaygınlaştırılması planlanıyor.

Direct to Cell teknolojisinin temel özelliği, alçak yörüngedeki Starlink uydularının uzaydaki baz istasyonları gibi görev yapmasıdır. Kullanıcıların özel bir akıllı telefon satın alması, SIM kart değiştirmesi veya ek cihazlar kurması gerekmiyor. Standart mobil ağdan uydu ağına geçiş süreci tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor.

Şimdilik hizmetin kapasitesi biraz sınırlı. Testlerin ilk aşamasında kullanıcılar şu hizmetlerden yararlanabilecek:

  • SMS ve MMS mesajlaşma;
  • WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden yazışma;
  • Google Maps ve diğer internet uygulamalarını kullanma.

Şimdilik sadece veri aktarımı mümkün

Teknolojinin henüz geleneksel sesli aramaları ve acil durum çağrılarını desteklemediğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, uzak bölgelerde yaşayanlar sesli iletişim için hala yerel şebekelere veya özel uydu telefonlarına güvenmek zorundadır. Ancak SpaceX, gelecekte bu kısıtlamaları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu teknolojinin, dağlık ve çöl bölgeleri fazla olan ülkeler için de büyük önemi var. Gelecekte küresel ölçekte yaygınlaşması beklenen bu sistem, en ücra köylerde bile internet ve iletişim kesintilerine son verebilir. Şimdilik dünya kamuoyu, İtalya'daki testlerin sonuçlarını yakından takip ediyor.

SpaceXStarlinkAkıllı TelefonTeknolojiİtalya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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