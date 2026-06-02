Güçlü rüzgar hava balonunu düşürdü, yaralılar var

Tacikistan'ın Hucend şehrinde bir bayram etkinliği sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Güçlü rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybeden hava balonu birkaç evin çatısına düştü, olay sonucunda bazı kişiler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 1 Haziran akşamı Kamoli Hucendi Tiyatrosu çevresinde meydana geldi. Hava balonu, Uluslararası Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlik için Özbekistan'dan getirilmişti.

İlk belirlemelere göre, olay sırasında balonun içinde bulunan 46 yaşındaki Özbekistan vatandaşı yere düşerek çeşitli yerlerinden yaralandı. Ayrıca balonu tutan zincirin kopması sonucu olay yerinde bulunan 40 yaşındaki yerel bir kadın da yaralandı.

Kaynaklar, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını bildirdi. Olay sırasında kadının reşit olmayan kızının da orada bulunduğu ve hafif yaralandığı belirtiliyor.