Güney Kore'ye iş vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

·94·Toplum
Güney Kore'ye iş vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Başsavcılık bünyesindeki Ekonomik Suçlarla Mücadele Departmanı ve Göç Ajansı uyum kontrol servisi iş birliğiyle büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sırasında, vatandaşları aldatarak Güney Kore'ye gönderme vaadiyle paralarını zimmetine geçiren bir grup şahsın kirli işleri ortaya çıkarıldı. Cumhuriyetin farklı bölgelerinde kaydedilen bu tür vakalar, ne yazık ki birçok vatandaşımızın mağdur olmasına neden oldu.

Aşağıda, ülkemizin bölgeleri bazında tespit edilen dolandırıcılık vakalarının detaylarını inceleyebilirsiniz.

Bölgelerde tespit edilen yasa dışı vakaların kronolojisi

Kaşkaderya Bölgesi

Bölgede aynı anda üç büyük dolandırıcılık ağı çökertildi:

  • Kasan ilçesinde: “I.A.” Limited Şirketi yöneticisi olan S.B. isimli şahıs, 48 saf vatandaşın güvenini kazandı. Üst düzey görevlerdeki tanıdıkları aracılığıyla onları Güney Kore'ye göndermek için toplam 384.000 ABD doları talep etti. Anlaşılan meblağın 28.800 dolarını hile yoluyla ele geçirdi. Alınan önlemler sonucunda bu paranın 5 milyon somunun iadesi usulüne uygun olarak resmileştirildi.

  • Karşı şehrinde: S.B. isimli vatandaş, iki yerel sakin olan M.P. ve J.Sh.'yi yurt dışına işe gönderme bahanesiyle onlardan 21,5 milyon som ve 600 ABD doları tahsil etti.

  • Kitap ilçesinde: N.R. ve R.Q. isimli şahıslar iş birliği yaparak, Yo.O. isimli vatandaşı Kore'ye göndermek için 12.000 dolar istediler. Belirlenen paranın 6.600 dolarını dolandırıcılıkla aldıkları sırada tespit edildiler ve mağdura 2 milyon som iade edildi.

Surhanderya Bölgesi

Şerabad ilçesinde yaşayan S.A. isimli vatandaş da kolay yoldan para kazanmanın peşindeydi. Göç Ajansı'nda büyük tanıdıkları olduğunu söyleyerek 2 vatandaşa Güney Kore'de işe yerleştirme vaadinde bulundu ve toplam 24.000 ABD dolarını dolandırıcılık yoluyla cebine indirdi.

Navoi Bölgesi

Bu bölgede B.N. isimli vatandaş üç kişinin güvenini kötüye kullandı. Kore'ye gönderme vaadi karşılığında onlardan toplam 22.200 ABD doları tutarında parayı dolandırıcılıkla ele geçirdiği belirlendi.

Fergana Bölgesi

Vadide de iki büyük vaka ortaya çıkarıldı:

  • Fergana ilçesinde: Daha önce hüküm giymiş olan M.A. ve ortağı Sh.T., üç vatandaşın güvenini kazanarak onları Göç Ajansı'ndaki bağlantıları aracılığıyla yurt dışına gönderme vaadinde bulundular. Toplanan 33.000 dolarlık anlaşmadan 22.000 ABD dolarını dolandırıcılıkla aldılar. Operasyon sırasında bu paradan 1.200 doları iade edildi.

  • Fergana şehrinde: M.F. isimli vatandaş, 2 kişiyi 20.000 ABD doları karşılığında ajans aracılığıyla Kore'ye göndermeye ikna etti ve bunun 6.000 dolarını ele geçirdi. Mağdurlara 200 doların iadesi sağlandı.

Buhara Bölgesi

Jondor ilçesinde yürütülen soruşturma öncesi incelemeler sırasında, K.Q. isimli vatandaşın üç kişiye Güney Kore'de iş bulma vaadiyle 19.000 ABD dolarını yasa dışı yollarla zimmetine geçirdiği anlaşıldı. Bu paradan 2 milyon somu usulüne uygun olarak sahibine iade edildi.

Namangan Bölgesi

  • Çortak ilçesinde: X.Sh. isimli şahıs, M.D. ve A.D. isimli vatandaşları ajanstaki tanıdıkları aracılığıyla Kore'ye göndermek ve gerekli sınavlardan başarıyla geçirmek vaadiyle 19.000 ABD dolarını dolandırıcılık yoluyla aldı.

  • Uçkurgan ilçesinde: B.K. isimli vatandaş ise N.M.'nin güvenini kazanarak, onu yurt dışına işe gönderme bahanesiyle 9.000 ABD dolarını dolandırıcılık yoluyla ele geçirdi.

"Zamin" editör notu: Tespit edilen tüm bu yasa dışı vakalarla ilgili olarak suçlu şahıslar hakkında Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 168. maddesi (dolandırıcılık) ve 25, 211. maddeleri (rüşvet vermeye teşebbüs) uyarınca ceza davaları açılmıştır. Şu anda soruşturma işlemleri devam etmektedir. Yetkili makamlar, vatandaşlardan yurt dışında iş ararken sadece resmi kurumlara başvurmalarını rica etmektedir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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