Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindi
Yurtimiz avtohavaskorlari va tadbirkorlari uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘ladigan xushxabar e’lon qilindi. O‘zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan shaxsiy yoki xizmat ehtiyojlari uchun xorijdan transport vositalarini olib kirish (import qilish) jarayonidagi eng katta to‘siqlardan biri rasman tarixga aylandi. Endilikda bir yilda faqatgina bir dona avtomobil uchun muvofiqlik sertifikati berilishiga oid cheklov mutlaqo bekor qilindi.
Ushbu inqilobiy yangilik davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 4 iyun kuni imzolangan 104-sonli tegishli Prezident farmonida o‘z aksini topgan.
Texnik reglamentga kiritilgan muhim o‘zgartish
Mazkur tarixiy hujjatga muvofiq, mamlakatimizda amal qilib kelayotgan "Muomalaga chiqarilayotgan g‘ildirakli transport vositalarining xavfsizligi to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglament qoidalari tubdan qayta ko‘rib chiqildi va unga jiddiy tuzatishlar kiritildi.
Eski tartib qanday edi? Ilgari amalda bo‘lgan qoidaga ko‘ra, oddiy fuqarolar yoki kompaniyalar bir kalendar yili davomida o‘z ehtiyojlari uchun chet eldan qancha mashina olib kelishidan qat’i nazar, ularning faqatgina bittasiga rasmiy muvofiqlik sertifikati taqdim etilar edi. Bu esa o‘z-o‘zidan ko‘plab mashina ishqibozlari va tadbirkorlar uchun sun’iy cheklovlarni yuzaga keltirayotgandi.
Yangi tartib qanday bo‘ladi? Prezident farmoni bilan ushbu cheklovchi band reglamentdan butunlay chiqarib tashlandi. Endilikda fuqarolar va yuridik shaxslar bir yil davomida o‘z ehtiyojlari uchun cheklovlarsiz, istalgan miqdorda avtotransport import qilishlari va ularning barchasiga belgilangan tartibda sertifikat olishlari mumkin.
Yangi qonunchilik qachondan kuchga kirdi?
Ushbu yangilikning eng quvonarli jihati shundaki, mazkur yengilliklarni amaliyotda sinab ko‘rish uchun uzoq kutish talab etilmaydi.
Hujjat turi va raqami
Imzolangan sanasi
Kuchga kirish muddati
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 104-sonli Farmoni
2026 yil 4 iyun
2026 yil 5 iyundan
Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, mazkur farmon rasman 2026 yil 5 iyun sanasidan boshlab to‘liq qonuniy kuchga kirdi va ijroga qaratildi.
Zamin sharhi: Mazkur qaror O‘zbekiston avtomobil bozorida sog‘lom raqobatni rivojlantirish va aholi uchun xorijdan sifatli ulovlarni olib kirishda erkinlik berish yo‘lidagi juda katta qadamdir. Yiliga faqat bir dona mashinaga sertifikat berish haqidagi tartib ko‘plab yurtdoshlarimiz uchun noqulayliklar tug‘dirayotgan edi. Cheklovning olib tashlanishi bozorda xorijiy mashinalar turi ko‘payishiga va narxlarning sezilarli darajada barqarorlashishiga xizmat qilishi shubhasiz.
Mamlakatimiz qonunchiligidagi eng so‘nggi yengilliklar, avtomobil bozoridagi qaynoq o‘zgarishlar va Siz uchun muhim bo‘lgan barcha eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!
…