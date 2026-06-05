Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindi

·96·Avto
Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindi

Yurtimiz avtohavaskorlari va tadbirkorlari uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘ladigan xushxabar e’lon qilindi. O‘zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan shaxsiy yoki xizmat ehtiyojlari uchun xorijdan transport vositalarini olib kirish (import qilish) jarayonidagi eng katta to‘siqlardan biri rasman tarixga aylandi. Endilikda bir yilda faqatgina bir dona avtomobil uchun muvofiqlik sertifikati berilishiga oid cheklov mutlaqo bekor qilindi.

Ushbu inqilobiy yangilik davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 4 iyun kuni imzolangan 104-sonli tegishli Prezident farmonida o‘z aksini topgan.

Texnik reglamentga kiritilgan muhim o‘zgartish

Mazkur tarixiy hujjatga muvofiq, mamlakatimizda amal qilib kelayotgan "Muomalaga chiqarilayotgan g‘ildirakli transport vositalarining xavfsizligi to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglament qoidalari tubdan qayta ko‘rib chiqildi va unga jiddiy tuzatishlar kiritildi.

  • Eski tartib qanday edi? Ilgari amalda bo‘lgan qoidaga ko‘ra, oddiy fuqarolar yoki kompaniyalar bir kalendar yili davomida o‘z ehtiyojlari uchun chet eldan qancha mashina olib kelishidan qat’i nazar, ularning faqatgina bittasiga rasmiy muvofiqlik sertifikati taqdim etilar edi. Bu esa o‘z-o‘zidan ko‘plab mashina ishqibozlari va tadbirkorlar uchun sun’iy cheklovlarni yuzaga keltirayotgandi.

  • Yangi tartib qanday bo‘ladi? Prezident farmoni bilan ushbu cheklovchi band reglamentdan butunlay chiqarib tashlandi. Endilikda fuqarolar va yuridik shaxslar bir yil davomida o‘z ehtiyojlari uchun cheklovlarsiz, istalgan miqdorda avtotransport import qilishlari va ularning barchasiga belgilangan tartibda sertifikat olishlari mumkin.

Yangi qonunchilik qachondan kuchga kirdi?

Ushbu yangilikning eng quvonarli jihati shundaki, mazkur yengilliklarni amaliyotda sinab ko‘rish uchun uzoq kutish talab etilmaydi.

Hujjat turi va raqami

Imzolangan sanasi

Kuchga kirish muddati

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 104-sonli Farmoni

2026 yil 4 iyun

2026 yil 5 iyundan

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, mazkur farmon rasman 2026 yil 5 iyun sanasidan boshlab to‘liq qonuniy kuchga kirdi va ijroga qaratildi.

Zamin sharhi: Mazkur qaror O‘zbekiston avtomobil bozorida sog‘lom raqobatni rivojlantirish va aholi uchun xorijdan sifatli ulovlarni olib kirishda erkinlik berish yo‘lidagi juda katta qadamdir. Yiliga faqat bir dona mashinaga sertifikat berish haqidagi tartib ko‘plab yurtdoshlarimiz uchun noqulayliklar tug‘dirayotgan edi. Cheklovning olib tashlanishi bozorda xorijiy mashinalar turi ko‘payishiga va narxlarning sezilarli darajada barqarorlashishiga xizmat qilishi shubhasiz.

Mamlakatimiz qonunchiligidagi eng so‘nggi yengilliklar, avtomobil bozoridagi qaynoq o‘zgarishlar va Siz uchun muhim bo‘lgan barcha eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonPrezident4 iyun104-sonli farmon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaKecha, 17:05Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiLada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiKecha, 11:58Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiBuyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiKecha, 10:25Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladiLada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladiKecha, 09:25Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikAudi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikKecha, 23:55Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdiAudi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdi04.06, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan