Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadi
Yangi maʼlumotlarga koʻra, Buyuk Britaniya yoʻllaridagi avtomobillarning oʻrtacha yoshi har qachongidan ham oshgan boʻlsa-da, foydalanilgan avtomobil xaridorlari hali ham 100 000 mildan (taxminan 160 000 km) ortiq masofa bosgan transport vositalarini sotib olishga ikkilanmoqda. eBay tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomada haydovchilarning 72 foizi odometrdagi olti raqamli koʻrsatkichdan choʻchishini, 52 foizi esa 50 000 mildan oshgan avtomobillardan qochishini maʼlum qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Vaholanki, DVLA maʼlumotlari Britaniya yoʻllaridagi avtomobillarning oʻrtacha yoshi hozirda 10 yoshni tashkil etayotganini koʻrsatmoqda. Bu koʻrsatkich 2020-yilda toʻqqiz yil, 2018-yilda esa sakkiz yil edi. Car.co.uk tadqiqotiga koʻra, avtomobillarning utilizatsiya qilinish (shrotga topshirilish) yoshi ham 2021-yildagi 15 yoshdan qariyb 17 yoshga koʻtarilgan. Mutaxassislarning fikricha, oʻtmishdagi "katta masofa — yaroqsiz mashina" degan tushuncha bugungi kunda oʻz haqiqatini yoʻqotgan.
CarPod dilerlik markazi asoschisi Paul Toomerning taʼkidlashicha, zamonaviy avtomobillar avvalgilariga qaraganda ancha ishonchli va uzoqroq xizmat qilmoqda. Narxlar koʻtarilishi fonida xaridorlarning katta masofa bosgan mashinalarga munosabati oʻzgara boshlagan. Masalan, 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 125 000 mil masofaga ega Audi Q3 1.5 TFSI S Line modeli 14 000 funt sterling atrofida baholansa, xuddi shu modelning 50 000 mil bosgani 20 000 funt sterlingga tushadi.
Qizigʻi shundaki, elektrlashtirilgan avtomobillar ham yuqori masofalarni muammosiz bosib oʻtmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 93 000 dan ortiq gibrid avtomobillar 100 000 mildan ortiq yoʻl yurgan, ulardan 32 000 tasi esa 200 000 mildan oshgan. Hatto Tesla Model S elektromobillari orasida ham 150 000 mildan ortiq masofani bosib oʻtgan oʻnlab nusxalar mavjud boʻlib, bu texnologiyalarning chidamliligidan dalolat beradi.
…