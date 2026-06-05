Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadi

·47·Avto
Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadi

Yangi maʼlumotlarga koʻra, Buyuk Britaniya yoʻllaridagi avtomobillarning oʻrtacha yoshi har qachongidan ham oshgan boʻlsa-da, foydalanilgan avtomobil xaridorlari hali ham 100 000 mildan (taxminan 160 000 km) ortiq masofa bosgan transport vositalarini sotib olishga ikkilanmoqda. eBay tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomada haydovchilarning 72 foizi odometrdagi olti raqamli koʻrsatkichdan choʻchishini, 52 foizi esa 50 000 mildan oshgan avtomobillardan qochishini maʼlum qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Vaholanki, DVLA maʼlumotlari Britaniya yoʻllaridagi avtomobillarning oʻrtacha yoshi hozirda 10 yoshni tashkil etayotganini koʻrsatmoqda. Bu koʻrsatkich 2020-yilda toʻqqiz yil, 2018-yilda esa sakkiz yil edi. Car.co.uk tadqiqotiga koʻra, avtomobillarning utilizatsiya qilinish (shrotga topshirilish) yoshi ham 2021-yildagi 15 yoshdan qariyb 17 yoshga koʻtarilgan. Mutaxassislarning fikricha, oʻtmishdagi "katta masofa — yaroqsiz mashina" degan tushuncha bugungi kunda oʻz haqiqatini yoʻqotgan.

CarPod dilerlik markazi asoschisi Paul Toomerning taʼkidlashicha, zamonaviy avtomobillar avvalgilariga qaraganda ancha ishonchli va uzoqroq xizmat qilmoqda. Narxlar koʻtarilishi fonida xaridorlarning katta masofa bosgan mashinalarga munosabati oʻzgara boshlagan. Masalan, 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 125 000 mil masofaga ega Audi Q3 1.5 TFSI S Line modeli 14 000 funt sterling atrofida baholansa, xuddi shu modelning 50 000 mil bosgani 20 000 funt sterlingga tushadi.

Qizigʻi shundaki, elektrlashtirilgan avtomobillar ham yuqori masofalarni muammosiz bosib oʻtmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 93 000 dan ortiq gibrid avtomobillar 100 000 mildan ortiq yoʻl yurgan, ulardan 32 000 tasi esa 200 000 mildan oshgan. Hatto Tesla Model S elektromobillari orasida ham 150 000 mildan ortiq masofani bosib oʻtgan oʻnlab nusxalar mavjud boʻlib, bu texnologiyalarning chidamliligidan dalolat beradi.

AvtomobilBozorBritaniyaAudiTesla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaKecha, 17:05Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiAvtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiKecha, 16:52Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiLada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiKecha, 11:58Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladiLada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladiKecha, 09:25Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikAudi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikKecha, 23:55Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdiAudi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdi04.06, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan