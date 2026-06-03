Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma

·1.9K·Avto
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma

PMEF-2026 doirasida texnik va konstruktiv jihatdan sezilarli darajada takomillashtirilgan yangi Lada Niva Legend modeli namoyish etildi. Avtomobil oʻzining anʼanaviy yoʻltanlamaslik falsafasini saqlab qolgan holda, dinamika, tejamkorlik va bazaviy jihozlanish borasida zamonaviy talablarga moslashtirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy yangilik — 1,8 litrli, 8 klapanli yangi dvigateldir. Ushbu motor yuqori aylanish momentini taʼminlaydi, bunda tortish kuchining 80 foizi 1000 ayl/daqiqa tezlikdayoq mavjud boʻladi. Yoqilgʻi sarfi esa ayrim rejimlarda avvalgi modelga nisbatan 30 foizgacha kamaytirilgan.

Avtomobilning osma tizimi ham qayta ishlangan: koʻndalang barqarorlik stabilizatori oldinga koʻchirildi, bu esa harakatlanish ravonligi va boshqaruvchanlikni yaxshilaydi. Xavfsizlik va ergonomika masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Haydovchi uchun xavfsizlik yostigʻi oʻrnatildi, kuzovning quvvat strukturasi kuchaytirildi va ventilyatsiyalanadigan old tormoz disklari qoʻshildi.

Salon ichida shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan, uzatmalar qutisi va razdatka richaglari joylashuvi oʻzgartirilgan. Endilikda uzatmalar qutisi richagi haydovchiga yaqinroq joylashgan, razdatka esa bir richagli koʻrinishga keltirilib, uchinchi tayanchga ega boʻldi. Shuningdek, konditsioner, markaziy qulf va eshiklar hamda oʻt oldirish uchun yagona kalit joriy etildi.

Kuzov elementlarining bir qismi ikki tomonlama ruxlangan poʻlatdan tayyorlangan boʻlib, bu korroziyaga chidamlilikni va ogʻir sharoitlarda chidamlilikni oshiradi. Rul gʻildiragi Lada Granta modeli bilan unifikatsiya qilingan, oʻt oldirish qulfi esa endi rulning oʻng tomonida joylashgan.

LadaNiva LegendAvtomobilRossiyaYoʻltanlamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi