Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
PMEF-2026 doirasida texnik va konstruktiv jihatdan sezilarli darajada takomillashtirilgan yangi Lada Niva Legend modeli namoyish etildi. Avtomobil oʻzining anʼanaviy yoʻltanlamaslik falsafasini saqlab qolgan holda, dinamika, tejamkorlik va bazaviy jihozlanish borasida zamonaviy talablarga moslashtirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy yangilik — 1,8 litrli, 8 klapanli yangi dvigateldir. Ushbu motor yuqori aylanish momentini taʼminlaydi, bunda tortish kuchining 80 foizi 1000 ayl/daqiqa tezlikdayoq mavjud boʻladi. Yoqilgʻi sarfi esa ayrim rejimlarda avvalgi modelga nisbatan 30 foizgacha kamaytirilgan.
Avtomobilning osma tizimi ham qayta ishlangan: koʻndalang barqarorlik stabilizatori oldinga koʻchirildi, bu esa harakatlanish ravonligi va boshqaruvchanlikni yaxshilaydi. Xavfsizlik va ergonomika masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Haydovchi uchun xavfsizlik yostigʻi oʻrnatildi, kuzovning quvvat strukturasi kuchaytirildi va ventilyatsiyalanadigan old tormoz disklari qoʻshildi.
Salon ichida shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan, uzatmalar qutisi va razdatka richaglari joylashuvi oʻzgartirilgan. Endilikda uzatmalar qutisi richagi haydovchiga yaqinroq joylashgan, razdatka esa bir richagli koʻrinishga keltirilib, uchinchi tayanchga ega boʻldi. Shuningdek, konditsioner, markaziy qulf va eshiklar hamda oʻt oldirish uchun yagona kalit joriy etildi.
Kuzov elementlarining bir qismi ikki tomonlama ruxlangan poʻlatdan tayyorlangan boʻlib, bu korroziyaga chidamlilikni va ogʻir sharoitlarda chidamlilikni oshiradi. Rul gʻildiragi Lada Granta modeli bilan unifikatsiya qilingan, oʻt oldirish qulfi esa endi rulning oʻng tomonida joylashgan.
…