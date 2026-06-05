Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadi

·52·Avto
Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadi

Rossiyaning eng ommabop avtomobili Lada Granta yaqin yillarda yangi turdagi transmissiyaga ega boʻladi. AvtoVAZ rahbari Maksim Sokolovning maʼlum qilishicha, modelga Lada Vesta kabi WLY variatori oʻrnatiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muhandislar ushbu transmissiyani Granta modeliga moslashtirish uchun jiddiy texnik oʻzgarishlarni amalga oshirishlariga toʻgʻri keldi. Dastlabki bosqichda agregat kapot ostidagi boʻshliqqa sigʻmaganligi sababli, nafaqat variator korpusi, balki avtomobilning ayrim kuzov panellari ham qayta ishlandi.

Yangi transmissiya faqatgina 90 ot kuchiga ega boʻlgan 8 klapanli dvigatel bilan birga ishlaydi. Sokolovning soʻzlariga koʻra, bunday tandem agregatning uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlaydi va uning resursi dvigatelning ishlash muddatiga yaqin boʻladi.

Ishlab chiqarish liniyalarini moslashtirish va barcha sinov jarayonlarini yakunlash uchun maʼlum vaqt talab etiladi. Shu sababli, variator bilan jihozlangan Lada Granta avtomobillari 2027-yilning birinchi yarmida konveyerga chiqishi rejalashtirilgan.

AvtoVAZLada GrantaLada VestaVariatorAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaKecha, 17:05Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiAvtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiKecha, 16:52Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiBuyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiKecha, 10:25Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladiLada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladiKecha, 09:25Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikAudi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikKecha, 23:55Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdiAudi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdi04.06, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan