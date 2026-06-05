Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda

·18·Avto
Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda

Dunyo avtosanoati va transformatsiya jarayonlarini yaqindan kuzatib boruvchi nufuzli “Focus2Move” tahliliy portali sayyoramizning eng ommabop avtomobil brendlariga oid yangi global hisobotini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dunyo bozorida raqobat benihoya shiddatli tus olgan va umumiy savdo hajmida pasayishlar kuzatilayotgan bo‘lsa-da, kuchli uchlik va umumiy reyting yetakchilari o‘z mavqelarini himoya qilishga muvaffaq bo‘lishdi.

Yaponiyaning mashhur “Toyota” avtogiganti yillik hisobda sotuv ko‘rsatkichlari 3,4 foizga kamayganiga qaramasdan, sayyora miqyosida eng xaridorgir brend maqomini hech kimga bermadi. Mazkur kompaniya yangi mashinalarning global bozorida naqd 10,9 foizlik ulkan ulushni bir o‘zi ta’minlab turibdi.

Kuchli uchlikdagi kurash va BYD brendining dahshatli o‘sishi

Reytingning ikkinchi pog‘onasini Germaniya faxri hisoblangan “Volkswagen” brendi band etdi. Nemis konsernining sotuvlari ortda qolgan yilga nisbatan 10,3 foizga pasaygan bo‘lib, ayni damda ularning jahon bozoridagi ulushi 5,2 foizni tashkil qilmoqda. Kuchli uchlikka Janubiy Koreyaning mashhur “Hyundai” brendi yakun yasadi. Koreyaliklar deyarli avvalgi mavqelarini saqlab qolishdi — ularning umumiy savdo hajmi bor-yo‘g‘i 0,3 foizga kamaygan, xolos.

Ushbu hisobotda eng katta shov-shuv va ekspertlar diqqatini tortgan jihat — Xitoyning “BYD” brendi qayd etayotgan dahshatli va shiddatli o‘sish sur’atlari bo‘ldi. Xitoy rusumidagi zamonaviy elektromobillar va gibridlarning ommabopligi yer yuzida geometrik progressiya bilan ortib bormoqda. Buning bosh omillari sifatida quyidagi xususiyatlarni ko‘rsatish mumkin:

  • 💰 Jozibador narx: Yuqori sifat va qulay narx o‘rtasidagi ideal mutanosiblik.

  • 🔋 Innovatsion texnologiyalar: Bir martalik quvvat bilan benihoya uzoq masofani (zapas xoda) bosib o‘tishga qodir zamonaviy batareyalar tizimi.

  • 📈 Sotuvlar sakrashi: Yillik hisobda naqd 30 foizdan ortiq sotuvlar hajmining o‘sishi.

Sayyoraning eng ommabop 10 ta avtomobil brendi

Quyidagi batafsil reyting jadvali orqali dunyoning eng yirik va xaridorgir o‘nta avtobrendi hamda ularning yillik savdo dinamikasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Avtomobil brendi nomi

Ishlab chiqaruvchi davlat

Yillik sotuvlar dinamikasi

1

Toyota

Yaponiya

-3,4%

2

Volkswagen

Germaniya

-10,3%

3

Hyundai

Janubiy Koreya

-0,3%

4

Ford

AQSH

-9,3%

5

Honda

Yaponiya

-8,9%

6

Kia

Janubiy Koreya

+1,1%

7

Nissan

Yaponiya

-3,5%

8

Chevrolet

AQSH

-4,1%

9

BYD

Xitoy

+30,3%

10

Suzuki

Yaponiya

+10,5%

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Yaponiyaning "Suzuki" va Janubiy Koreyaning "Kia" brendlari ham an’anaviy ichki yonuv dvigatelli mashinalar bozorida yaxshigina o‘sish qayd etib, kuchli o‘nlikni mustahkamlashgan.

Zamin sharhi: O‘zbekiston ko‘chalarida ham BYD va Chevrolet o‘rtasidagi raqobat qanchalik qiziyotgan bo‘lsa, global bozorda ham Xitoy elektromobillari an’anaviy avtogigantlarni jiddiy siqib chiqarmoqda. Toyota o‘zining barqaror sifati bilan hamon taxtda mahkam o‘tirgan bo‘lsa-da, BYD tomonidan qayd etilgan 30,3 foizlik dahshatli sakrash yaqin yillarda ushbu Top-10 lik qiyofasini butunlay o‘zgartirib yuborishidan dalolat beradi.

Jahon avtosanoatidagi eng so‘nggi moliyaviy ko‘rsatkichlar, zamonaviy elektromobillar olamidagi inqilobiy yangiliklar va Siz suygan brendlarning eksklyuziv reytinglarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToyotaFocus2MoveBYDVolkswagenHyundai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiAvtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiKecha, 16:52Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiLada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiKecha, 11:58Buyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiBuyuk Britaniyada avtomobillar qarimoqda, lekin xaridorlar hali ham masofadan qoʻrqadiKecha, 10:25Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladiLada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladiKecha, 09:25Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikAudi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikKecha, 23:55Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdiAudi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdi04.06, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan