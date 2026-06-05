Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda
Dunyo avtosanoati va transformatsiya jarayonlarini yaqindan kuzatib boruvchi nufuzli “Focus2Move” tahliliy portali sayyoramizning eng ommabop avtomobil brendlariga oid yangi global hisobotini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dunyo bozorida raqobat benihoya shiddatli tus olgan va umumiy savdo hajmida pasayishlar kuzatilayotgan bo‘lsa-da, kuchli uchlik va umumiy reyting yetakchilari o‘z mavqelarini himoya qilishga muvaffaq bo‘lishdi.
Yaponiyaning mashhur “Toyota” avtogiganti yillik hisobda sotuv ko‘rsatkichlari 3,4 foizga kamayganiga qaramasdan, sayyora miqyosida eng xaridorgir brend maqomini hech kimga bermadi. Mazkur kompaniya yangi mashinalarning global bozorida naqd 10,9 foizlik ulkan ulushni bir o‘zi ta’minlab turibdi.
Kuchli uchlikdagi kurash va BYD brendining dahshatli o‘sishi
Reytingning ikkinchi pog‘onasini Germaniya faxri hisoblangan “Volkswagen” brendi band etdi. Nemis konsernining sotuvlari ortda qolgan yilga nisbatan 10,3 foizga pasaygan bo‘lib, ayni damda ularning jahon bozoridagi ulushi 5,2 foizni tashkil qilmoqda. Kuchli uchlikka Janubiy Koreyaning mashhur “Hyundai” brendi yakun yasadi. Koreyaliklar deyarli avvalgi mavqelarini saqlab qolishdi — ularning umumiy savdo hajmi bor-yo‘g‘i 0,3 foizga kamaygan, xolos.
Ushbu hisobotda eng katta shov-shuv va ekspertlar diqqatini tortgan jihat — Xitoyning “BYD” brendi qayd etayotgan dahshatli va shiddatli o‘sish sur’atlari bo‘ldi. Xitoy rusumidagi zamonaviy elektromobillar va gibridlarning ommabopligi yer yuzida geometrik progressiya bilan ortib bormoqda. Buning bosh omillari sifatida quyidagi xususiyatlarni ko‘rsatish mumkin:
💰 Jozibador narx: Yuqori sifat va qulay narx o‘rtasidagi ideal mutanosiblik.
🔋 Innovatsion texnologiyalar: Bir martalik quvvat bilan benihoya uzoq masofani (zapas xoda) bosib o‘tishga qodir zamonaviy batareyalar tizimi.
📈 Sotuvlar sakrashi: Yillik hisobda naqd 30 foizdan ortiq sotuvlar hajmining o‘sishi.
Sayyoraning eng ommabop 10 ta avtomobil brendi
Quyidagi batafsil reyting jadvali orqali dunyoning eng yirik va xaridorgir o‘nta avtobrendi hamda ularning yillik savdo dinamikasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
№
Avtomobil brendi nomi
Ishlab chiqaruvchi davlat
Yillik sotuvlar dinamikasi
1
Toyota
Yaponiya
-3,4%
2
Volkswagen
Germaniya
-10,3%
3
Hyundai
Janubiy Koreya
-0,3%
4
Ford
AQSH
-9,3%
5
Honda
Yaponiya
-8,9%
6
Kia
Janubiy Koreya
+1,1%
7
Nissan
Yaponiya
-3,5%
8
Chevrolet
AQSH
-4,1%
9
BYD
Xitoy
+30,3%
10
Suzuki
Yaponiya
+10,5%
Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Yaponiyaning "Suzuki" va Janubiy Koreyaning "Kia" brendlari ham an’anaviy ichki yonuv dvigatelli mashinalar bozorida yaxshigina o‘sish qayd etib, kuchli o‘nlikni mustahkamlashgan.
Zamin sharhi: O‘zbekiston ko‘chalarida ham BYD va Chevrolet o‘rtasidagi raqobat qanchalik qiziyotgan bo‘lsa, global bozorda ham Xitoy elektromobillari an’anaviy avtogigantlarni jiddiy siqib chiqarmoqda. Toyota o‘zining barqaror sifati bilan hamon taxtda mahkam o‘tirgan bo‘lsa-da, BYD tomonidan qayd etilgan 30,3 foizlik dahshatli sakrash yaqin yillarda ushbu Top-10 lik qiyofasini butunlay o‘zgartirib yuborishidan dalolat beradi.
Jahon avtosanoatidagi eng so‘nggi moliyaviy ko‘rsatkichlar, zamonaviy elektromobillar olamidagi inqilobiy yangiliklar va Siz suygan brendlarning eksklyuziv reytinglarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…