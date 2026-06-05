Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi kompaniyasi oʻzining yangi flagman superkari — Nuvolari modelini rasman namoyish etdi. Ushbu avtomobil ishlab chiqarish toʻxtatilgan R8 modelining oʻrnini egallab, brend tarixidagi eng kuchli seriyali mashinaga aylandi. Yangi model nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki Audi brendining kelajakdagi dizayn yoʻnalishini belgilab beruvchi tashqi koʻrinishi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nuvolari modelining yuragi 4,0 litrli V8 biturbo dvigateli va uchta elektromotordan iborat gibrid tizimdir. Tizimning umumiy quvvati 987 ot kuchiga teng boʻlib, ichki yonuv dvigateli daqiqasiga 10 000 aylanish tezligida ishlashga qodir. Avtomobil 7,3 kW·soat sigʻimli akkumulyator yordamida qisqa masofalarga faqat elektr rejimida ham harakatlana oladi.
Dinamik koʻrsatkichlar hayratlanarli: superkar 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 2,6 soniyada, 200 km/soatga esa 6,8 soniyada erishadi. Maksimal tezlik 350 km/soatdan oshadi. Shassi qismlarida uglerodli plastikdan keng foydalanilgani gibrid tizimning ogʻirligini kompensatsiya qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, avtomobilda Formula-1 poygalaridagi kabi DRS (Drag Reduction System) tizimiga oʻxshash faol aerodinamika elementlari qoʻllanilgan.
Texnik jihatdan Nuvolari Lamborghini brendining yangi gibrid modellari bilan oʻxshashliklarga ega boʻlib, bu Volkswagen Group konsernining yagona platformasidan dalolat beradi. Avtomobil cheklangan miqdorda — jami 499 nusxada ishlab chiqariladi. Ilk yetkazib berish jarayonlari 2027-yilning birinchi yarmiga rejalashtirilgan.
…