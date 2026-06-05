Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik

·125·Avto
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik

Audi kompaniyasi oʻzining yangi flagman superkari — Nuvolari modelini rasman namoyish etdi. Ushbu avtomobil ishlab chiqarish toʻxtatilgan R8 modelining oʻrnini egallab, brend tarixidagi eng kuchli seriyali mashinaga aylandi. Yangi model nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki Audi brendining kelajakdagi dizayn yoʻnalishini belgilab beruvchi tashqi koʻrinishi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nuvolari modelining yuragi 4,0 litrli V8 biturbo dvigateli va uchta elektromotordan iborat gibrid tizimdir. Tizimning umumiy quvvati 987 ot kuchiga teng boʻlib, ichki yonuv dvigateli daqiqasiga 10 000 aylanish tezligida ishlashga qodir. Avtomobil 7,3 kW·soat sigʻimli akkumulyator yordamida qisqa masofalarga faqat elektr rejimida ham harakatlana oladi.

Dinamik koʻrsatkichlar hayratlanarli: superkar 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 2,6 soniyada, 200 km/soatga esa 6,8 soniyada erishadi. Maksimal tezlik 350 km/soatdan oshadi. Shassi qismlarida uglerodli plastikdan keng foydalanilgani gibrid tizimning ogʻirligini kompensatsiya qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, avtomobilda Formula-1 poygalaridagi kabi DRS (Drag Reduction System) tizimiga oʻxshash faol aerodinamika elementlari qoʻllanilgan.

Texnik jihatdan Nuvolari Lamborghini brendining yangi gibrid modellari bilan oʻxshashliklarga ega boʻlib, bu Volkswagen Group konsernining yagona platformasidan dalolat beradi. Avtomobil cheklangan miqdorda — jami 499 nusxada ishlab chiqariladi. Ilk yetkazib berish jarayonlari 2027-yilning birinchi yarmiga rejalashtirilgan.

AudiNuvolariSuperkarGibridAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdiKecha, 18:57Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisiKecha, 16:27Ford Yevropa bozoriga qaytmoqda: Fiesta, Bronco va yangi krossoverlarKecha, 15:25Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiKecha, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiKecha, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Kecha, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan