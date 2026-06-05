Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdi
Fransiyalik sobiq hujumchi Lui Saa vatandoshi Kylian Mbappe kelajakda Angliya Premer-ligasida oʻynashi mumkinligini taxmin qildi. Hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan jahon chempioni uchun Manchester Yunayted eng munosib jamoa sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe ayni damda 27 yoshda va uning Real Madrid bilan shartnomasi 2029-yilning yoziga qadar amal qiladi. Garchi u "qirollik klubi" safida 103 ta oʻyinda 86 ta gol urgan boʻlsa-da, Ispaniya poytaxtida uning atrofidagi muhit va qoʻllab-quvvatlash borasida turli shubhalar paydo boʻlmoqda. Bu esa uning faoliyatida yangi sahifa ochilishi haqidagi gap-soʻzlarga sabab boʻldi.
Lui Saa GOAL nashriga bergan intervyusida shunday dedi: "Men uni Angliya Premer-ligasida koʻrishni juda xohlardim. La Ligadagi tajribadan soʻng, nega endi dunyoning eng kuchli ligalaridan biriga oʻtmasligi kerak? Kylian Mbappe darajasidagi futbolchini jalb qila oladigan klublar koʻp emas".
Ekspertning fikricha, Manchester Siti tarkibida allaqachon Erling Xoland kabi kuchli hujumchi borligini hisobga olsa, Manchester Yunayted Mbappe uchun eng yaxshi manzilga aylanishi mumkin. Avvalroq, futbolchining nomi Arsenal bilan ham bogʻlangan edi, bu esa unga afsonaviy Thierry Henry izidan borish imkonini bergan boʻlardi.
PSJ tarixidagi eng yaxshi toʻpurar va Fransiya terma jamoasining yetakchisi hisoblangan Mbappe dunyoning istalgan klubi uchun orzu qilingan transfer boʻlib qolmoqda. Uning Angliyaga koʻchib oʻtishi futbol olamidagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylanishi shubhasiz.
…