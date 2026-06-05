Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdi

·26·Sport
Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdi

Fransiyalik sobiq hujumchi Lui Saa vatandoshi Kylian Mbappe kelajakda Angliya Premer-ligasida oʻynashi mumkinligini taxmin qildi. Hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan jahon chempioni uchun Manchester Yunayted eng munosib jamoa sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe ayni damda 27 yoshda va uning Real Madrid bilan shartnomasi 2029-yilning yoziga qadar amal qiladi. Garchi u "qirollik klubi" safida 103 ta oʻyinda 86 ta gol urgan boʻlsa-da, Ispaniya poytaxtida uning atrofidagi muhit va qoʻllab-quvvatlash borasida turli shubhalar paydo boʻlmoqda. Bu esa uning faoliyatida yangi sahifa ochilishi haqidagi gap-soʻzlarga sabab boʻldi.

Lui Saa GOAL nashriga bergan intervyusida shunday dedi: "Men uni Angliya Premer-ligasida koʻrishni juda xohlardim. La Ligadagi tajribadan soʻng, nega endi dunyoning eng kuchli ligalaridan biriga oʻtmasligi kerak? Kylian Mbappe darajasidagi futbolchini jalb qila oladigan klublar koʻp emas".

Ekspertning fikricha, Manchester Siti tarkibida allaqachon Erling Xoland kabi kuchli hujumchi borligini hisobga olsa, Manchester Yunayted Mbappe uchun eng yaxshi manzilga aylanishi mumkin. Avvalroq, futbolchining nomi Arsenal bilan ham bogʻlangan edi, bu esa unga afsonaviy Thierry Henry izidan borish imkonini bergan boʻlardi.

PSJ tarixidagi eng yaxshi toʻpurar va Fransiya terma jamoasining yetakchisi hisoblangan Mbappe dunyoning istalgan klubi uchun orzu qilingan transfer boʻlib qolmoqda. Uning Angliyaga koʻchib oʻtishi futbol olamidagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylanishi shubhasiz.

Kylian MbappeReal MadridManchester YunaytedAngliya Premer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Kecha, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi