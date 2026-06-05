Sahroi Kabirda suvsizlik 49 kishining o‘limiga sabab bo‘ldi

·50·Dunyo
Sahroi Kabirda suvsizlik 49 kishining o‘limiga sabab bo‘ldi

Niger shimolidagi Sahroi Kabir cho‘lida yuk mashinasi nosozlikka uchrashi oqibatida kamida 49 kishi chanqoqdan hayotdan ko‘z yumgan. Faqat ikki nafar yo‘lovchi omon qolib, piyoda yurib Assamaka hududiga yetib borgan va rasmiylarga xabar bergan. Bu haqda BBC xabar qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlar Malida o‘tkazilgan diniy marosimda ishtirok etib qaytib kelayotgan bo‘lgan. Ular yuk mashinasi orqali Niger va Jazoir chegarasiga yaqin hududdan o‘tayotgan paytda transport vositasi buzilib qolgan va yo‘lda to‘xtab qolgan.

Rasmiylar ma’lum qilishicha, yo‘lovchilar bir necha kun davomida 80 kilometrdan ortiq masofada joylashgan Assamaka chegara punktiga yetib bora olmagan. Ular ekstremal issiqlik va suv yetishmasligi sharoitida qolib ketgan. Haydovchi va yo‘lovchilar mashinani tuzatishga bir necha bor urinib ko‘rishgan, biroq bu harakatlar natija bermagan.

Keyinchalik qutqaruvchilar voqea joyiga yetib borib, to‘xtab qolgan yuk mashinasi atrofida va uning ostida ko‘plab jasadlarni aniqlagan. Halok bo‘lganlar mahalliy hokimiyat tomonidan yuborilgan qutqaruv guruhlari orqali ommaviy qabrlarga dafn etilgan.

Qutqaruv operatsiyasi vaqtida hududdan qaytib kelayotgan guruh yana bir buzilgan yuk mashinasiga duch kelgan. Unda 60 dan ortiq odam bo‘lib, ular akkumulator ishdan chiqqani sababli uch kun davomida sahroda qolib ketgan.

Niger hukumati vakillari ushbu fojia Sahroi Kabir orqali o‘tadigan migratsiya yo‘llaridagi xavf-xatarlarni yana bir bor namoyon etganini hamda yoshlarning og‘ir sharoitlarda tirikchilik izlab xavfli safarlarga chiqishga majbur bo‘layotganini ta’kidlagan.

NigerSahroi KabirMaliJazoirBBC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiSoniyalar ichida barbod bo‘lgan zargarlik o‘g‘irligiBugun, 21:28Relsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiRelsga tiqilib qolgan odam so‘nggi soniyalarda qutqarildiBugun, 21:16Gretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiGretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiBugun, 21:078 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildiBugun, 21:001,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildiBugun, 20:3312 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdi12 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdiBugun, 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Sahroi Kabirda suvsizlik 49 kishining o‘limiga sabab bo‘ldi – Zamin.uz, 05.06.2026