O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li
Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ayniqsa, kundalik hayotimizda masofaviy pul o‘tkazmalari, ya’ni "kartadan kartaga" (P2P) amaliyotidan tez-tez foydalanib turamiz. Quvonarlisi shundaki, O‘zbekiston moliyaviy texnologiyalar bozorida sog‘lom raqobat kuchayishi fonida ko‘plab mobil ilovalar mazkur xizmatni mutlaqo bepul, ya’ni 0 foiz komissiya bilan taklif etmoqda.
Biroq, ushbu jozibador bepul o‘tkazmalarning o‘ziga xos oylik cheklovlari va shartlari mavjud. Siz tanlagan moliya muassasasi hamda belgilangan limitlar hajmiga qarab, qulaylik darajasi turlicha bo‘lishi mumkin. Keling, hamyoningiz uchun eng foydali bo‘lgan ilovalar va ularning imkoniyatlarini birgalikda ko‘rib chiqamiz.
Oliy toifa: 10 milliondan 100 million so‘mgacha bepul limitlar
Agar Siz har oy katta miqdordagi mablag‘larni komissiyasiz o‘tkazishga ehtiyoj sezsangiz, quyidagi ilovalar Siz uchun ayni muddaodir:
Uzum Bank: Mazkur ekotizim foydalanuvchilari uchun haqiqiy rekord darajadagi imkoniyatni taqdim etgan. Ilova ichida Uzum kartalari o‘zaro bir-biriga bog‘langanda, har oy naqd 100 million so‘mgacha bo‘lgan mablag‘ni hech qanday ortiqcha to‘lovlarsiz o‘tkazish imkoni mavjud.
Alliance Pay (Alliance Asia Bank) va Trastpay (Trastbank): Ushbu mobil dasturlar ham ancha saxiy bo‘lib, mijozlarga oyiga 10 million so‘mgacha bo‘lgan mablag‘ni bepul o‘tkazish huquqini beradi.
Kundalik ehtiyojlar uchun: 3 milliondan 6 million so‘mgacha bo‘lgan limitlar
Aksariyat oddiy foydalanuvchilarning oylik ehtiyojlarini to‘liq qoplay oladigan, komissiya undirmaydigan banklar va to‘lov tizimlari ro‘yxati ancha keng:
Mobil ilova nomi
Tegishli bank/tizim
Oylik bepul o‘tkazma limiti
ANORBANK
"Anorbank" AJ
6 million so‘mgacha
BRB
Biznesni rivojlantirish banki
5 million so‘mgacha
Mavrid
Mikrokreditbank
5 million so‘mgacha
Hamkor
Hamkorbank
5 million so‘mgacha
SelloPay
"Sello" to‘lov tizimi
5 million so‘mgacha
Davr Mobile 2.0
Davrbank
3,5 million so‘mgacha
MyTuron
Turonbank
3 million so‘mgacha
NBU
Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki
3 million so‘mgacha
O‘ziga xos imtiyozlar va maxsus shartlar
Bozordagi ayrim yirik o‘yinchilar limit o‘rniga o‘ziga xos qulay va jozibador shartlarni joriy etish orqali muxlislar mehrini qozonmoqda:
Click tizimi: Ilovaning maxsus yangilangan "Mening oilam" bo‘limi orqali yaqinlaringizga pul yuborganingizda, summa miqdoridan qat’i nazar, hech qanday cheklovlarsiz va 0% komissiya bilan xizmat ko‘rsatiladi.
TBC Bank: Raqamli bankning o‘ziga xos "Salom kartasi" egalari uchun mobil ilova ichidagi barcha o‘tkazmalar mutlaqo bepul etib belgilangan.
Humo ↔ Humo ustuvorligi: Mamlakatimizdagi eng ommabop milliy to‘lov tizimlaridan biri bo‘lgan Humo kartalari o‘rtasidagi pul o‘tkazmalari deyarli barcha bank va to‘lov ilovalarida hech qanday to‘lovlarsiz, mutlaqo tekin amalga oshiriladi.
Zamin sharhi: Ilgari kartadan kartaga pul o‘tkazishdagi 1 foizlik komissiya ham katta mablag‘ aylantiradigan yurtdoshlarimiz hamyoniga sezilarli ta’sir o‘tkazardi. Bugungi kunda banklarning raqamli inqilobi tufayli har bir fuqaro bir nechta ilovadan unumli foydalangan holda oyiga millionlab so‘mni tejab qolishi mumkin. Eng muhimi — o‘z ehtiyojlaringizga mos limitga ega bankni to‘g‘ri tanlash va foydali imkoniyatlardan oqilona foydalanishdir.
Yurtimiz moliyaviy texnologiyalar olamidagi eng so‘nggi qulayliklar, banklar tomonidan taqdim etilayotgan aksiyalar va kundalik hayotingiz uchun zarur bo‘lgan barcha eksklyuziv tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…