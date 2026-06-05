O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li

·32·Foydali
O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ayniqsa, kundalik hayotimizda masofaviy pul o‘tkazmalari, ya’ni "kartadan kartaga" (P2P) amaliyotidan tez-tez foydalanib turamiz. Quvonarlisi shundaki, O‘zbekiston moliyaviy texnologiyalar bozorida sog‘lom raqobat kuchayishi fonida ko‘plab mobil ilovalar mazkur xizmatni mutlaqo bepul, ya’ni 0 foiz komissiya bilan taklif etmoqda.

Biroq, ushbu jozibador bepul o‘tkazmalarning o‘ziga xos oylik cheklovlari va shartlari mavjud. Siz tanlagan moliya muassasasi hamda belgilangan limitlar hajmiga qarab, qulaylik darajasi turlicha bo‘lishi mumkin. Keling, hamyoningiz uchun eng foydali bo‘lgan ilovalar va ularning imkoniyatlarini birgalikda ko‘rib chiqamiz.

Oliy toifa: 10 milliondan 100 million so‘mgacha bepul limitlar

Agar Siz har oy katta miqdordagi mablag‘larni komissiyasiz o‘tkazishga ehtiyoj sezsangiz, quyidagi ilovalar Siz uchun ayni muddaodir:

  • Uzum Bank: Mazkur ekotizim foydalanuvchilari uchun haqiqiy rekord darajadagi imkoniyatni taqdim etgan. Ilova ichida Uzum kartalari o‘zaro bir-biriga bog‘langanda, har oy naqd 100 million so‘mgacha bo‘lgan mablag‘ni hech qanday ortiqcha to‘lovlarsiz o‘tkazish imkoni mavjud.

  • Alliance Pay (Alliance Asia Bank) va Trastpay (Trastbank): Ushbu mobil dasturlar ham ancha saxiy bo‘lib, mijozlarga oyiga 10 million so‘mgacha bo‘lgan mablag‘ni bepul o‘tkazish huquqini beradi.

Kundalik ehtiyojlar uchun: 3 milliondan 6 million so‘mgacha bo‘lgan limitlar

Aksariyat oddiy foydalanuvchilarning oylik ehtiyojlarini to‘liq qoplay oladigan, komissiya undirmaydigan banklar va to‘lov tizimlari ro‘yxati ancha keng:

Mobil ilova nomi

Tegishli bank/tizim

Oylik bepul o‘tkazma limiti

ANORBANK

"Anorbank" AJ

6 million so‘mgacha

BRB

Biznesni rivojlantirish banki

5 million so‘mgacha

Mavrid

Mikrokreditbank

5 million so‘mgacha

Hamkor

Hamkorbank

5 million so‘mgacha

SelloPay

"Sello" to‘lov tizimi

5 million so‘mgacha

Davr Mobile 2.0

Davrbank

3,5 million so‘mgacha

MyTuron

Turonbank

3 million so‘mgacha

NBU

Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki

3 million so‘mgacha

O‘ziga xos imtiyozlar va maxsus shartlar

Bozordagi ayrim yirik o‘yinchilar limit o‘rniga o‘ziga xos qulay va jozibador shartlarni joriy etish orqali muxlislar mehrini qozonmoqda:

  • Click tizimi: Ilovaning maxsus yangilangan "Mening oilam" bo‘limi orqali yaqinlaringizga pul yuborganingizda, summa miqdoridan qat’i nazar, hech qanday cheklovlarsiz va 0% komissiya bilan xizmat ko‘rsatiladi.

  • TBC Bank: Raqamli bankning o‘ziga xos "Salom kartasi" egalari uchun mobil ilova ichidagi barcha o‘tkazmalar mutlaqo bepul etib belgilangan.

  • Humo ↔ Humo ustuvorligi: Mamlakatimizdagi eng ommabop milliy to‘lov tizimlaridan biri bo‘lgan Humo kartalari o‘rtasidagi pul o‘tkazmalari deyarli barcha bank va to‘lov ilovalarida hech qanday to‘lovlarsiz, mutlaqo tekin amalga oshiriladi.

Zamin sharhi: Ilgari kartadan kartaga pul o‘tkazishdagi 1 foizlik komissiya ham katta mablag‘ aylantiradigan yurtdoshlarimiz hamyoniga sezilarli ta’sir o‘tkazardi. Bugungi kunda banklarning raqamli inqilobi tufayli har bir fuqaro bir nechta ilovadan unumli foydalangan holda oyiga millionlab so‘mni tejab qolishi mumkin. Eng muhimi — o‘z ehtiyojlaringizga mos limitga ega bankni to‘g‘ri tanlash va foydali imkoniyatlardan oqilona foydalanishdir.

Yurtimiz moliyaviy texnologiyalar olamidagi eng so‘nggi qulayliklar, banklar tomonidan taqdim etilayotgan aksiyalar va kundalik hayotingiz uchun zarur bo‘lgan barcha eksklyuziv tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonUzum BankAlliance PayTrastpayANORBANK
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqdaSmartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda03.06, 08:19Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...02.06, 13:38AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?28.05, 09:34Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?25.05, 07:52Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?25.05, 07:49Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?25.05, 07:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Aura pokligi baxt va omad eshiklarini ochadi...
Aura pokligi baxt va omad eshiklarini ochadi...
Pul oqimini to‘sadigan odatlar sizda ham bormi?
Pul oqimini to‘sadigan odatlar sizda ham bormi?
May oyining shifobaxsh mevalari organizmni tez tiklaydi
May oyining shifobaxsh mevalari organizmni tez tiklaydi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Ertalab turishdagi qiyinchilik nimadan kelib chiqadi?
Sovuq suvda cho‘milish sog‘liq uchun foydalimi?
Sovuq suvda cho‘milish sog‘liq uchun foydalimi?