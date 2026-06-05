Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqda
Mamlakatimizda kichik va o‘rta biznes vakillarini qo‘llab-quvvatlash, ularga moliyaviy mablag‘lardan foydalanishda maksimal darajada yengilliklar yaratish borasida navbatdagi ulkan va inqilobiy qadam tashlandi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan moliyaviy xizmatlar sohasini to‘liq raqamlashtirish va soddalashtirishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar paketi rasman tasdiqlandi.
Yangi strategiyaga asosan, 2030 yilga qadar yurtimizda kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirish hajmi naqd 3 barobarga oshiriladi va ushbu ko‘rsatkich yalpi ichki mahsulotning (YAIM) 20 foizini tashkil etishi lozim bo‘ladi. Bunda internet orqali rasmiylashtiriladigan tezkor onlayn mikrokreditlar ulushi umumiy kredit portfelining 60 foizigacha yetkazilishi belgilangan.
Elektron hukumatga bepul kirish va sun’iy intellekt skoringi
Ushbu tizim doirasida byurokratiya va ortiqcha qog‘ozbozlikka butkul chek qo‘yiladi. Endilikda kredit tarixiga ega bo‘lmagan yangi biznes vakillari uchun ham kapital olish imkoniyati yaratiladi. Buning uchun tizimga ilg‘or raqamli texnologiyalar jalb etilmoqda:
2026 yil 1 iyuldan boshlab: Mamlakatimizda onlayn kreditlashga ixtisoslashgan yagona raqamli platforma faoliyati yo‘lga qo‘yiladi. Eng muhimi, tijorat banklari bo‘lajak mijoz yoki qarz oluvchining to‘lov qobiliyatini baholash uchun "Elektron hukumat" tizimidagi ma’lumotlar bazasidan mutlaqo bepul foydalanish huquqiga ega bo‘lishadi.
2026 yil 1 dekabrdan boshlab: Kredit berish jarayonlariga muqobil sun’iy intellekt (AI) skoring tizimi joriy etiladi. Ushbu aqlli tizim inson omilisiz, insonning 71 ta turli ma’lumotlar to‘plamini — to‘langan soliqlar, real daromadlar, mavjud mol-mulklar, kommunal to‘lovlar tarixi va hatto sudlanganlik holatlarigacha soniyalar ichida chuqur tahlil qilib, xulosa beradi.
Tezkorlik rekordi: bor-yo‘g‘i 1 soat!
Islohotning eng jozibador va quvonarli jihati moliyaviy ko‘maklarni ajratish tezligi bilan bog‘liqdir. Endilikda tadbirkorlar kredit olish uchun haftalab banklar eshigida sarson bo‘lib yurishmaydi.
Xizmat turi
Ajratish muddati
O‘ziga xos xususiyati
Ta’minlanmagan onlayn mikrokredit
Maksimum 1 soat ichida
Hech qanday garov mulki yoki kafillarsiz, to‘liq masofaviy rasmiylashtiriladi.
"AI Maslahatchi" xizmati
Yaqin 2 oy ichida
Har bir mahallaning iqtisodiy ixtisoslashuvi va o‘ziga xosligidan kelib chiqib, tayyor biznes g‘oyalarni taqdim etadi.
Zamin sharhi: Ilgari kredit olish, ayniqsa garovsiz va ta’minotsiz mablag‘ga ega bo‘lish ko‘plab yosh tadbirkorlar uchun ushalmas orzudek tuyulardi. Sun’iy intellekt texnologiyalarining moliya tizimiga kirib kelishi — banklardagi tanish-bilishchilik va korrupsiya xavfini yo‘qqa chiqaradi. Mahalla darajasidagi sun’iy intellekt maslahatchilari esa yurtdoshlarimizga qaysi sohada biznes boshlash foydaliroq ekanini aniq ko‘rsatib beradigan haqiqiy ko‘makchiga aylanadi.
Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi qulayliklar, biznes olamidagi inqilobiy yangiliklar va Siz uchun zarur bo‘lgan barcha foydali xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!
…