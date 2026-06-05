Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqda

·22·Iqtisodiyot
Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqda

Mamlakatimizda kichik va o‘rta biznes vakillarini qo‘llab-quvvatlash, ularga moliyaviy mablag‘lardan foydalanishda maksimal darajada yengilliklar yaratish borasida navbatdagi ulkan va inqilobiy qadam tashlandi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan moliyaviy xizmatlar sohasini to‘liq raqamlashtirish va soddalashtirishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar paketi rasman tasdiqlandi.

Yangi strategiyaga asosan, 2030 yilga qadar yurtimizda kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirish hajmi naqd 3 barobarga oshiriladi va ushbu ko‘rsatkich yalpi ichki mahsulotning (YAIM) 20 foizini tashkil etishi lozim bo‘ladi. Bunda internet orqali rasmiylashtiriladigan tezkor onlayn mikrokreditlar ulushi umumiy kredit portfelining 60 foizigacha yetkazilishi belgilangan.

Elektron hukumatga bepul kirish va sun’iy intellekt skoringi

Ushbu tizim doirasida byurokratiya va ortiqcha qog‘ozbozlikka butkul chek qo‘yiladi. Endilikda kredit tarixiga ega bo‘lmagan yangi biznes vakillari uchun ham kapital olish imkoniyati yaratiladi. Buning uchun tizimga ilg‘or raqamli texnologiyalar jalb etilmoqda:

  • 2026 yil 1 iyuldan boshlab: Mamlakatimizda onlayn kreditlashga ixtisoslashgan yagona raqamli platforma faoliyati yo‘lga qo‘yiladi. Eng muhimi, tijorat banklari bo‘lajak mijoz yoki qarz oluvchining to‘lov qobiliyatini baholash uchun "Elektron hukumat" tizimidagi ma’lumotlar bazasidan mutlaqo bepul foydalanish huquqiga ega bo‘lishadi.

  • 2026 yil 1 dekabrdan boshlab: Kredit berish jarayonlariga muqobil sun’iy intellekt (AI) skoring tizimi joriy etiladi. Ushbu aqlli tizim inson omilisiz, insonning 71 ta turli ma’lumotlar to‘plamini — to‘langan soliqlar, real daromadlar, mavjud mol-mulklar, kommunal to‘lovlar tarixi va hatto sudlanganlik holatlarigacha soniyalar ichida chuqur tahlil qilib, xulosa beradi.

Tezkorlik rekordi: bor-yo‘g‘i 1 soat!

Islohotning eng jozibador va quvonarli jihati moliyaviy ko‘maklarni ajratish tezligi bilan bog‘liqdir. Endilikda tadbirkorlar kredit olish uchun haftalab banklar eshigida sarson bo‘lib yurishmaydi.

Xizmat turi

Ajratish muddati

O‘ziga xos xususiyati

Ta’minlanmagan onlayn mikrokredit

Maksimum 1 soat ichida

Hech qanday garov mulki yoki kafillarsiz, to‘liq masofaviy rasmiylashtiriladi.

"AI Maslahatchi" xizmati

Yaqin 2 oy ichida

Har bir mahallaning iqtisodiy ixtisoslashuvi va o‘ziga xosligidan kelib chiqib, tayyor biznes g‘oyalarni taqdim etadi.

Zamin sharhi: Ilgari kredit olish, ayniqsa garovsiz va ta’minotsiz mablag‘ga ega bo‘lish ko‘plab yosh tadbirkorlar uchun ushalmas orzudek tuyulardi. Sun’iy intellekt texnologiyalarining moliya tizimiga kirib kelishi — banklardagi tanish-bilishchilik va korrupsiya xavfini yo‘qqa chiqaradi. Mahalla darajasidagi sun’iy intellekt maslahatchilari esa yurtdoshlarimizga qaysi sohada biznes boshlash foydaliroq ekanini aniq ko‘rsatib beradigan haqiqiy ko‘makchiga aylanadi.

Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi qulayliklar, biznes olamidagi inqilobiy yangiliklar va Siz uchun zarur bo‘lgan barcha foydali xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!

Shavkat MirziyoyevOʻzbekistonElektron hukumatTadbirkorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12Forward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiForward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiKecha, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi