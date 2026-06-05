Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchi
Sunʼiy intellekt sohasidagi investitsiya poygasi rekordlarni yangilashda davom etayotgan bir paytda, ayrim startap asoschilari butunlay boshqa yoʻnalishda ish boshlamoqda. Mirror loyihasi asoschisi Brynn Putnam odamlarni jonli oʻyinlar va ijtimoiy tajribalar orqali birlashtirishga qaratilgan Board startapi uchun investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shu bilan birga, Cyberdeck yaratuvchilari foydalanuvchilarni koʻproq tabiat qoʻynida vaqt oʻtkazishga undaydigan noodatiy DIY kompyuterlari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ommalashmoqda. Bu shunchaki texnologiyalarga qarshi norozilik emas, balki odamlarning samimiy va insoniy muloqotga boʻlgan ehtiyojining ortib borayotganidan dalolatdir.
Equity podkasti boshlovchilari Kirsten Korosec, Anthony Ha va Sean OʻKane haftaning asosiy voqealarini, jumladan, "birgalikdagi texnologiyalar" (together tech) toʻlqinini muhokama qilishdi. Shuningdek, Alphabet kompaniyasining AI uchun 80 milliard dollar ajratishi fonida Anthropicʼning maxfiy IPO arizasi nima anglatishi tahlil qilindi.
Ekspertlar barcha mablagʻlar yana texnologik gigantlarga qaytib borayotganini ham koʻrib chiqishdi. Ushbu qiziqarli tahlillarni YouTube, Apple Podcasts, Overcast va Spotify platformalaridagi Equity kanalida kuzatib borishingiz, shuningdek, X va Threads tarmoqlarida @EquityPod sahifasiga aʼzo boʻlishingiz mumkin.
…